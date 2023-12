Fin de 2023 con balance positivo y proyectos a futuro en el Club Mitre

El presidente de Club Mitre de Esperanza, Exequiel Riberi, hizo un balance del año que termina y habló de las perspectivas para el futuro. Trabajan en el mejorado del campo de juego principal y adelantó que construirán un nuevo playón para incorporar actividades deportivas.

Riberi sostuvo que “el balance es sumamente positivo, un año duro para todos, no somos ajenos a l realidad socio económica del país pero creemos que fue un año muy positivo para nosotros, en el cual hemos fortalecido los lazos familiares, las familias en el club; hemos incorporado disciplinas; en lo deportivo no hay nada que reprochar porque la campaña que hicieron los chicos de primera y reserva ha sido muy buena en ambos torneos”.

De todos modos, a futuro dijo que “siempre aspiramos a crecer, a no bajarnos de esa base y pelear campeonatos con planteles formados con chicos mayormente del club, no hacer locuras, no endeudarse y previendo varias obras que se estarán encarando en estas semanas”.

Respecto de las perspectivas deportivas, el dirigente apuntó, en diálogo con Link TV, que “Cristian Favre renunció luego de seis años de trabajo y no caben más que palabras de agradecimiento con él porque hizo un trabajo espectacular-, en su reemplazo el técnico será Ariel Donnet otro histórico jugador profesional nacido en Mitre y la idea es mantener el plantel actual, no incorporar porque sí, sino que primero vea el grupo con el que cuenta –que medianamente lo conoce- y creemos que tenemos una excelente base para pelear campeonatos”.

Sobre los cambios que esto generaría en el equipo, planteó que “siempre un cambio de técnico trae nuevos aires pero buscamos un perfil parecido al de Cristian Favre que se fue y el indicado era Ariel Donnet así que estamos muy contentos con tenerlo en el club. El resto del cuerpo técnico se mantiene así que van a seguir el profe Rodrigo Coronel y el ayudante de campo y técnico de reserva y quinta Germán Ghiuffe. A eso lo vemos muy positivo porque solamente se cambia la figura del entrenador y la base del cuerpo técnico queda”.

En relación con la infraestructura, comentó que “en la cancha principal se está haciendo un trabajo de arenado muy grande que permitirá que el suelo esté mejor el año que viene y la otra gran obra es un mejoramiento en la cancha del Mitre Camp para lo cual se compraron 240 metros de arena, para que s epoda entrenar de mejor manera”.

Adelantó que “otra obra que se viene para la que este año se compraron materiales es la construcción del playón a cielo abierto por calle Moreno que seguramente será una linda obra y que si Dios quiere traerá alguna que otra disciplina nueva al club”.