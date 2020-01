Filchel: «El vecino está cansado pero la justicia por mano propia provoca hechos desagradables»

Por otra parte el Jefe de la Unidad Regional de Las Colonias expresó la importancia del trabajo en conjunto que se propuso en el encuentro: «Es de vital importancia combatir la inseguridad en equipo y quedó demostrado en el encuentro mantenido con la Comisión de Seguridad del Cabildo Abierto donde cada representante de los distintos ámbitos coincidió en aunar fuerzas con un solo fin, recuperar la tranquilidad a la cual el vecino esperancino estaba acostumbrado. No me gusta comparar lo que pasa en Esperanza con otras ciudades. Cada localidad tiene su situación de inseguridad particular. Al esperancino le importa lo que pasa acá y es el robo de una bicicleta, de una moto o lo que más está preocupando que son los escruches, los robos cuando los dueños de la vivienda salieron y es lo que más se repite en la ciudad.

