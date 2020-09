Fiesta de Esperanza en pandemia: “Pidamos a Dios que nos ilumine para salir airosos de esta situación”,  dijo Buschiazzo

Posted by Esperanzadiaxdia on Monday, September 7, 2020

Por último, aclaró que desde la Iglesia Evangélica no habrá actividades especiales en el tempo ya que “los evangélicos no celebramos fiestas patronales pero en los cultos dominicales se pide por la ciudad, por su gente, por el bienestar comunitario”.

Buschiazzo señaló que “vamos a celebrar un aniversario diferente, sin mucho ruido, sin mucha publicidad y sin encuentro social pero en definitiva no hay que dejar de ilusionarse, de creer y de mantener las esperanzas de que esto es circunstancial. Históricamente nos toca vivir esta situación pero no será permanente”.

“El gobierno no estaba preparado para esto y se improvisa mucho y eso resiente todo el entramado social. Ahí están las instituciones intermedias para alivianar, dar contención, orientar pero está lejos de las entidades solucionar los problemas de la gente. Porque acá hay grados de responsabilidades y hoy por hoy la gente no sólo está angustiada y preocupada sino que está enojada. Hay mucho enojo social y eso es muy peligroso porque si no se canaliza positivamente ese enojo en cuestiones de empezar a organizarnos, a volver a una normalidad, a recuperarnos de la debacle económica y emocional, salen lo más primitivo de la gente y termina en problemas”, analizó.