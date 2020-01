Este sábado se realizará la novena edición de la Sommerfest Fiesta Alemana de Verano que organiza la Unión Alemana de Humboldt.

9º «SOMMERFEST» FIESTA ALEMANA DE VERANO en HUMBOLDT!!!

Organizada por Unión Alemana Humboldt

Sábado 18 de enero 2019 a partir de las 20:30hs

ACTUARÁN:

* Lustige Musikanten

* Los Auténticos del Ritmo

* Grupo de Baile Capullitos Alpinos

– GRAN VARIEDAD DE COMIDAS TÍPICAS ALEMANAS

– CERVEZAS DE BARRIL

– JUEGOS

– CEREMONIA DEL MAIKRANZ

– MÚSICA TÍPICA ALEMANA

Precio de la entrada: $ 150 incluye mesa, silla, vajilla (no descartable/a devolver) derecho a espectáculo, etc, etc, etc. (menores de 12 años gratis).