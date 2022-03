Fernando Tocci finalista con Almagro: «Es una linda oportunidad»

Uno de los referentes del plantel se refirió a la final de la Liga Provincial que «las águilas» protagonizarán desde este viernes frente a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Ante la gran expectativa en el ámbito deportivo de la región, el club confirmó que organiza el viaje de sus hinchas.

En charla con Febasantafe.com.ar, Fernando Tocci analizó la final que se viene y contó cómo se vive esta instancia en la institución.

“Llegamos muy consolidados como equipo, tanto dentro como fuera de la cancha y en cuanto al juego hace tiempo que la mayoría venimos jugando juntos, al igual que Gimnasia. Por eso tendremos que trabajar para pulir nuestro juego, ajustar detalles y planificar cómo jugarles a Gimnasia”, explicó Fernando Tocci, todo un referente del equipo, quien resumió los argumentos de Almagro para llegar a la final: “Creo que llegamos a la final porque somos un grupo en el que cada uno conoce su rol dentro de la cancha y sabemos que si cumplimos con eso tenemos chances de llevarnos los juegos”.

Al compartir el torneo de la Santafesina, son dos rivales que no necesitan demasiado scouting: “Conocemos bien a Gimnasia, al igual que ellos a nosotros. Sabemos dónde podemos jugar para hacer daño, pero también sabemos dónde ellos lo provocan. Así que trabajaremos toda la semana en cómo atacar y cómo defender a Gimnasia teniendo en cuenta sus características individuales y grupales”.

Y para Tocci es un momento anhelado y esperado: “Llegar a la final para mí significa una emoción muy grande porque desde los 6 años que estoy en el club. Tengo 40, he pasado por muchísimos momentos maravillosos pero también me han tocado algunos de los feos que han quedado en el olvido. Es una linda oportunidad de llegar a lo más alto para darle un hermoso cierre a mis años de jugador que no están muy lejos de finalizar”.

“Para el club significa ver los frutos de tanto esfuerzo y trabajo de años, de pasar por malos momentos, pero de nunca dejar de trabajar por ver a Almagro donde merece estar. La familia de Almagro está muy enganchada con todo esto y nosotros como equipo esperamos poder darle una alegría que bien merecida la tiene”, cerró a pura ilusión.

Acá te podés anotar al colectivo para viajar el viernes a la final 👉 https://t.co/xU8BwvFkN8 — Club Almagro (@ClubAlmagro_ok) March 30, 2022

Fuente Feba Santa Fe