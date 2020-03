Fernández ratificó la suba de las retenciones a la soja

Muy cerca del final de su exposición, tras decir que “en las crisis las banderías políticas deben ceder”, expresó que “como dijo Perón, ‘para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino’ ”. La frase es doblemente significativa porque se trata de una expresión de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, que modificara aquella, tan excluyente, que sostenía (en sus primeros dos mandatos) que “para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista”.

You may also like