Femicidio de Marcela: la familia Chiaro junta fondos para viajar al juicio

El crimen de la joven esperancina se registró en 2012 en Tucumán. Fueron imputados el veterinario Luis Corral y su supuesta amante, Paola Castro. El juicio se desarrollará este 8 y 9 de noviembre. La familia realiza un beneficio para poder viajar al debate judicial.

Una de las hermana de Marcela, Roxana Chiaro, adelantó que “el fiscal pedirá la máxima pena” aunque aclaró que “el problema es que en el momento en que fue el femicidio de Marcela no existía la ley y no se lo consideraba un femicidio, con lo cual el imputado tiene el beneficio de una pena más benigna por homicidio”. De todos modos, destacó que “el fiscal pidió la pena agravada por alevosía, por haber ocultado el cuerpo, y además porque hasta el momento no hay una confesión de Luis Corral”.

Respecto del juicio, indicó que “hay testigos, pero a nueve año hay que ver qué recuerdan” pero aseguró que “hay muchos elementos probatorios que se van a comenzar a difundir en el juicio oral. Después se verá cómo los jueces evalúan esa prueba”.

En ese contexto, comentó que se hace complicado viajar hasta Tucumán “sobre todo en este momento en que el poder adquisitivo cayó un montón; hace nueve años atrás era más fácil juntar el dinero y hoy un viaje de 800 kilómetros y una estadía tienen un costo importante”.

“Si bien decidimos viajar en auto porque podemos ir más personas y es más económico, mis padres son jubilados, las dos hermanas tenemos nuestros hijos y una familia, Jaquelina trabaja en una empresa, yo tengo trabajo no formal y se hace muy difícil. Por eso estamos haciendo un beneficio de venta de helado para el 26 y 27 de octubre, a 700 pesos el kilo y 400 pesos el medio kilo, que se podrá retirar en calle French 1377 de 16 a 21 horas”, informó.

El juicio se efectuará en Tucumán el 8 y 9 de noviembre.