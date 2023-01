Federal: Almagro debutará el 3 de febrero recibiendo a Paracao

Se conoce el fixture del torneo que marcará el regreso del equipo esperancino a la Liga Nacional de Básquetbol. Este viernes en el «Nido» jugará un amistoso.

Almagro debutará en el Federal 2023 de local el viernes 3 de febrero recibiendo a Paracao de Paraná, siendo el juego de apertura de la Zona 1 de la Región Litoral. Esta Zona se pondrá en marcha una semana más tarde de lo que en un primer momento se anunciaba como fecha inicial, de fines de enero.

La CAB dio a conocer por ahora las únicas dos fechas de arranque de la tercera competencia del básquet nacional. En la segunda jornada, las “águilas” deberán presentarse el jueves 8d e febrero, en Rosario, ante Provincial.

PROGRAMACION ZONA 1

Viernes 3/2 – Almagro de Esperanza vs. Paracao de Paraná.

Sábado 4/2 – Sionista vs. Sportsmen Unidos.

Domingo 5/2 – Olimpia de Paraná vs. CAOVA de Rosario.

Martes 7/2 – Santa Paula de Gálvez vs. Sionista.

Miércoles 8/2 – Provincial de Rosario vs. Almagro de Esperanza.

Jueves 9/2 – CAOVA de Rosario vs. El Tala de Rosario.

Viernes 10/2 – Sportsmen Unidos vs. Santa Paula de Gálvez.

Sábado 11/2 – Paracao de Paraná vs. Olimpia de Paraná.

APERTURA DEL FEDERAL

La tercera categoría del básquet argentino comenzará el sábado 28 de enero con tres partidos, comunicó la CAB.

A 11 días de su arranque, la edición 2023 de La Liga Federal tiene sus primeras fechas confirmadas para las ocho divisiones que componen el certamen. Cabe aclarar que el calendario se cargará de forma completa en el sistema de Gesdeportiva y se actualizará de forma automática por allí.

En el primer día de competencia habrá acción en dos conferencias, la Sudeste y la NOA, la primera con dos juegos y la segunda con uno. Por un lado, Unión de Mar del Plata recibirá a Atenas de la Plata y Villegas hará lo propio con Estudiantes de La Plata. Por el otro, San Martín de Tucumán será anfitrión de Belgrano de Santiago del Estero.

Vale recordar que la plataforma de streaming Básquet Pass transmitirá en vivo todos los partidos de la temporada, tal y como sucedió en la edición anterior.

VIERNES AMISTOSO CON EL CEIBO

Se recuerda que el 1er. equipo de Almagro disputará este viernes su segundo juego amistoso.

En el Estadio “Juan Carlos Pepote Spiés” recibira a la Asociación El Ceibo, de San Francisco (Córdoba) que al igual que los esperancinos participarán en el certamen del tercer nivel del básquet argentino. Será a partir de las 21,30, con arbitraje de jueces de la Asociación Santafesina.

El anterior viernes se midieron en San Francisco, obteniendo los cuerpos técnicos las conclusiones del caso atento a la utilización de todas las plantillas y la consolidación de la idea de juego a implementar en el Campeonato que reunirá a 102 equipos de todo el país.

Los esperancinos, como únicos referentes de la ASB debutarán el 3 de febrero y los de San Francisco debutarán recién el 13 de ese mes, según la comunicación que diera a conocer la CAB.