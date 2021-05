Asociaciones de deportes federados piden la apertura de los clubes

«Llegó el momento de plantear las cosas en términos de igualdad» dijeron los dirigentes deportivos al criticar las últimas restricciones del gobierno provincial y pedir la apertura de los clubes en toda la provincia.

Este viernes en la sede de la Asociación Santafesina, diferentes presidentes de Federaciones Deportivas de la Provincia de Santa Fe dieron una conferencia de prensa para mostrar su descontento por las últimas restricciones del Gobierno Provincial.

En su alocución, Roberto Monti, titular de la Federación de Básquet de la Provincia expresó que “venimos viendo de todo que en el deporte federado de la provincia se está produciendo una falencia en cuanto a las restricciones que no nos permiten desarrollar las actividades, pedimos reuniones, solicitamos audiencias que por distintas situaciones no nos concedieron para poder conversar, aclarar ideas y expresar propuestas. Queremos que el Gobierno tome las mejores medidas no solo el Deporte sino con las vidas de las personas”.

Más adelante sostuvo que “el Deporte cumple una función importantísima en las personas, llegó el momento para plantear las cosas en términos de igualdad, no es criterioso que las competencias nacionales se puedan desarrollar, que están contempladas en el Decreto Nacional. Pero los mismos clubes que compiten en determinadas categorías no pueden entrar al mismo club a jugadores que juegan torneos locales y provinciales, hay una discriminación. Lo que siempre ocurrió con los clubes de barrios, pueblos y ciudades, son los que se ocupan de contener a la sociedad”.

En otro tramo de su discurso puntualizó que “las escuelas funcionan de manera alternada, los clubes pueden cumplir una función organizada, con PF, entrenadores, dirigentes que ayuden a cumplir los protocolos, todas las actividades en espacios públicos no se controlan, uno anda por la calle y puede ver en Polideportivos, pistas de todos los deportes, se juntan los grupos y desarrollan la actividad sin ningún tipo de control”.

En la parte final, soslayó: “Dentro de los clubes podemos aportar muchas cosas en beneficio de la salud de la gente, por eso Señor Gobernador necesitamos que nos dispense una parte de su tiempo, sabiendo que podemos aportar conocimientos e ideas para aportar mejores resoluciones”.

Fuente Marca Personal