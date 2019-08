Fecha LEF: Se juega esta tarde el clásico del Barrio Norte

Se juega esta tarde la fecha 18 del Torneo Oficial 2019 «Emiliano Sala» de Liga Esperancina de fútbol donde se destacan dos clásicos: En Esperanza el convocante Juventud – Sportivo del Norte y en Humboldt el clásico entre Sarmiento y Juventud Unida.

Recordemos que la fecha tuvo un adelanto el viernes por la noche con el triunfo de Mitre como visitante de Juventud de Laguna Paiva. Nota aparte en EDXD.-

Aquí los partidos que completan la jornada:

Zona Norte: US Domingo vs DF Sarmiento – Defensores vs Lib. Nelson – Atl. Sarmiento vs JU Humboldt – Unión vs Atl. Pilar – Boca vs SM Progreso.-

Zona Sur: IS Agustín vs SyD Argentino – Libertad SJN vs Sta Clara – Atl. Franck vs U. Progresista – AD Juventud vs Sportivo – Central SC vs San Lorenzo – Belgrano vs Arg. López.-