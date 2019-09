Fececo dispone de un nuevo espacio institucional en Santa Fe

Expectativas Julio Genesini es el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, y también felicitó a quienes hicieron posible que FECECO cuente hoy con una sede. “Esta casa propia va a potenciar enormemente el trabajo tan importante que viene realizando la federación, que hay que destacar desde el punto de vista gremial”. No obstante, aclaró: “Pero más allá de su preocupación por los aspectos gremiales del sector, tiene una relevancia institucional en múltiples instancias de participación y de diálogo social que se han desarrollado en la provincia. No tenemos dudas que esto redundará en beneficio de todos sus componentes, sus asociados, pero también va a favorecer al conjunto de la sociedad santafesina, de sus trabajadores y trabajadoras”.

En representación de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Edgardo Moschitta, aseveró que el comercio es producción. “Muchas veces, el comercio no es debidamente respetado en algunos ámbitos, porque pareciera que la producción tiene que ver con la industria, y no es así. El comercio está inmerso en el seno mismo de la sociedad, y es una pieza fundamental para el crecimiento y desarrollo de esta. Por eso, tiene que entenderse que las entidades que representamos al comercio, así como las que representan a las industrias, somos los interlocutores válidos entre los distintos poderes que son los que articulan las distintas políticas que después repercuten en la producción”.