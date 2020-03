Favre entusiasmado con la pretemporada y el plantel de Mitre

En diálogo con la CSC Radio , Favre sostuvo que la problemática por el coronavirus “es una cosa muy seria, todo queda lamentablemente en segundo plano y hay que tomar los recaudos necesarios para que no siga avanzando y es una buena decisión la suspensión, pero a nivel deportivo, no es que nos perjudique pero estábamos listos para arrancar el torneo y ahora tenemos dos semanas para seguir trabajando y puliendo cosas”.

