Farías: “El déficit cero a cualquier precio ya fracasó en los últimos cuatro años”

“Durante nuestra gestión trabajamos para no ajustar a cualquier precio», dijo Farías, y a modo de ejemplo recordó que siempre se pagó en tiempo y forma a los agentes públicos con cláusula gatillo, y también la provincia se hizo cargo de compensar la quita de los subsidios nacionales al transporte: “Decidimos no trasladar los aumentos a los ciudadanos”, aseguró el exministro.

«Demonizar los números de la provincia no hace bien. Santa Fe no puede perder el lugar de prestigio que tiene en el país y en el mundo», indicó el legislador y explicó que la alta calificación con la que cuenta la provincia “ha favorecido a la hora de ir a buscar recursos al extranjero, y lograr tener financiamiento con las mejores tasas”.

“Nos parece preocupante que el gobierno provincial no ponga cuidado en las calificaciones que hace sobre la provincia, que pese a la situación de crisis que vive el país, ha mantenido indicadores que la destacan y diferencian, dicho por organismos nacionales. Cuando uno ve la situación de las otras provincias, Santa Fe se diferencia, con ventajas comparativas importantes, y necesitamos que eso no se pierda”, señaló Farías, acompañado por exintegrantes del gabinete de Lifschitz como Gonzalo Saglione (Exministro de Economía), Claudia Balagué (Exministra de Educación), Erica Hynes (Exministra de Ciencia y Tecnología), Verónica Geese (Exsecretaria de Estado de Energía) y Pablo Seghezzo (Exdirector de Vialidad Provincial), y por los diputados provinciales Fabián Palo Oliver y Lorena Ulieldin.