Faltan inmuebles para alquilar: “Con la ley de alquileres se equivocaron”, afirmó Banchio

El titular de Banchio Inmobiliaria, José María Banchio, habló de la realidad del sector ante los inconvenientes de la economía nacional y la ley de alquileres que trajo más problemas que soluciones.

En diálogo con la CSC Radio, Banchio dijo que la situación “es muy difícil” y aseveró que “con la sanción de la ley de alquileres se equivocaron para los dos costados: al propietario y al locatario, y tal es así que a fin de mes hubo que aplicar el aumento del 61% anual y están los dos disconformes: al que paga no le alcanza porque todos tenemos problemas económicas de que no llega el sueldo, y al propietario que le parece lo mismo”.

En ese marco, lamentó que “la nueva ley de alquileres esta cajoneada hace varios meses en el Congreso y habría que aplicarle naftalina porque no se vislumbra que la vayan a tratar en el corto plazo”. En tal sentido, consideró que “hay muchas cosas que cambiar pero hay tres Presidentes y ninguno lo define”.

Lamentó que “por esta complicada situación es que no hay casas para alquilar, en estos 53 años de actividad que estamos por cumplir nunca se produjo esta escasez de material en alquiler” y aseveró que “aquel que no vive de alquileres porque tiene un buen ingreso, es pudiente o tiene una renta importante, deja la puerta cerrada si tiene algo para alquilar porque prefiere que no se deteriore”.

“Estamos en el problema por ser intermediarios y la ligamos de rebote, esto es bastante problemático y no le veo una salida pronta”, reiteró el inmobiliario, quien agregó que “teniendo en cuenta que el año pasado y este año hubo menos estudiantes inscriptos y además después de la primera parte del año se achica más la cantidad, y tendría que haber más casas o departamentos desocupados, especialmente en la zona oeste de la ciudad, y hay gente que los tienen pero no los alquilan porque no quieren arriesgar”.

En cuanto a la realidad de los alquileres de locales comerciales, mencionó que “en ciudades grandes como Santa Fe o Rafaela hay muchos locales con carteles de Se Alquila y como también acá, muchos ya tienen telas de araña, y más allá del costo de los alquileres lo que sucede también es que no hay coraje para instalar nuevos negocios por la incertidumbre política, comercial y económica”.

Analizó que “se mantiene la cantidad de locales alquilados, porque por ahí cierra un comercio pero alquila en otro local; los locales más chicos salen más porque no es tan grande la erogación del alquiler, pero en general es un momento bastante complicado”.

También describió que “antes la zona comercial era el centro de la ciudad pero ahora hay muchos comercios en los barrios y las calles tradicionales más importantes de norte a sur como Sarmiento, Rivadavia, Belgrano, Simón de Iriondo, que son lugares de mucho tránsito. Además en el centro hay muchos problemas con el estacionamiento”.

Asimismo, afirmó que “otro problema bastante complicado se da con la venta de inmuebles, porque la locura del dólar blue hace que ya ni se sabe en qué moneda tasar, y las ventas no funcionan como deberían, y casi no hay ventas ni de casas, departamentos ni ventas”.