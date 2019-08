Facundo Imhoff, la figura de la selección de vóley que hizo público que es homosexual y derriba prejuicios: «Para naturalizarlo, hay que hablarlo»

Está contento porque no cobra ningún reparo en decir que es gay. Salió del clóset y pelea para que otros deportistas homosexuales se animen a decirlo. «Antes sufría mucho. Tenía que andar escondiendo si tenía una pareja, si subía una historia a las redes o si me veían por la calle. Tenía que mentir diciendo que andaba con mujeres cuando no era así… Era un desgaste de energía mental muy grande», explicó el central de la selección que cosechó una medalla para la Argentina en los Juegos Panamericanos de Lima. «Me lesionaba constantemente y sabía que era por eso. Cuando decidí contarlo, se terminaron las lesiones. El cuerpo mismo me lo estaba pidiendo«, agregó.