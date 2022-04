Extensión de clases: Amsafé pide contemplar tres aspectos laborales

Los gremios docentes de Santa Fe manifestaron cierta reticencia en torno a la ampliación de media hora de la jornada escolar del nivel primario y pidieron “poner en discusión los temas laborales”.

En ese contexto, la secretaria General de Amsafé, Sonia Alesso, sostuvo que el objetivo es discutir con el gobierno una propuesta que tenga en cuenta “tres aspectos o dimensiones” que deben ser contempladas en las reuniones paritarias.

“El primero es el aspecto pedagógico; es decir, pensar una alternativa que mejore la calidad educativa. El siguiente punto es la organización escolar y puesto de trabajo; que ningún cambio modifique o le haga perder a un docente horas o cargos por una propuesta que se implemente a mitad de año, sin que la gente se pueda organizar. La tercera es una cuestión vinculada a cómo se discute en términos de las familias y de la organización familiar”, puntualizó.

En declaraciones a LT10, la gremialista profundizó: “Lo que nosotros claramente expresamos es que no puede haber ningún cambio en educación que no sea discutido por los docentes que son los protagonistas de la tarea educativa, con la comunidad, los padres. Por el otro lado, que no afecte el puesto de trabajo, es un tema muy claro. Lo hemos planteado desde Amsafé y desde CTERA”.

“Santa Fe es de las provincias que tiene mayor carga horaria y que se acerca bastante a la que se está planteando. Pero cualquier alargamiento de jornada para un maestro que tiene dos turnos, si no se discute con los gremios puede afectar el puesto de trabajo”, apuntó.

Además, confirmó que la extensión de la jornada escolar será sometida a las bases para que los docentes definan, aunque advirtió: “Primero vamos a tratar de discutir una propuesta con el gobierno”.

Con relación a la cuestión salarial, advirtió: “Nosotros todavía estamos por encima de la inflación pautada hasta ahora. Por supuesto, es un año de altísima inflación y el 45% que se planteó a principio de año va a quedar corto. Con lo cual, la apertura (a la discusión salarial) de septiembre seguramente va a tener que adelantarse. Es un tema que estamos evaluando tanto a nivel nacional, como provincial. Eso va a tener que volver a discutirse en las paritarias”.

Y añadió: “Estamos cobrando la segunda cuota. Todavía no estamos por debajo de la inflación. Pero por supuesto estamos siguiendo los números con nuestros equipos económicos, tanto a nivel nacional como provincial para que el salario no pierda con respecto a la inflación. Es un tema central para los docentes en este año tan difícil”.

Cabe recordar que los docentes acordaron un 46% de aumento con relación a valores de febrero 2022, según el siguiente detalle: a partir de marzo un incremento del 22%; a partir de mayo un incremento del 8%; a partir de agosto un incremento del 8% y a partir de septiembre 2022 un incremento del 8%. El acuerdo también establece la revisión de lo pactado en el mes de septiembre.