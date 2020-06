Expropiación de Vicentín: para Correa “es preocupante que se tomen estas medidas”

Al respecto, reflexionó: “El Estado no está para eso, hemos tenido malísimas experiencias. El Estado debe garantizar el transporte, la seguridad, la salud, la educación y la justicia; esos son los servicios esenciales que por naturaleza debe cumplir el Estado y no estar probando suerte como empresarios, y cada vez que lo ha hecho ha cometido errores y causado un dolor económico mucho más grande que si hubiera dejado a la empresa en manos privadas”.

“Que el Estado se tome esta libertad de expropiarla es algo muy llamativo y muy peligroso. La empresa debe ser privada porque quien tiene la impronta y la posibilidad de llevar adelante una empresa es el emprendedor; el Estado no tiene esa característica y eso ha quedado demostrado en gestiones anteriores cuando algunos funcionarios del estado estuvieron en directorios de empresas y no hicieron absolutamente nada porque no es la función del Estado”, analizó.