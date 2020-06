Expropiación de Vicentín: “La gente se manifestó para decirle no al avasallamiento del gobierno nacional”

Reflexionó que “esta sociedad no está de acuerdo con este modelo y está cansada, y refleja lo que gran parte de la Argentina piensa y ya no cree más, porque si nos remitimos a otros ejemplos de expropiación en el país tenemos a YPF, Aerolíneas, Aguas Argentinas” y planteó “que va a pasar con todas las empresas que por la pandemia están en situación crítica”.

Ante ello, aseguró que “la gente ya no cree y además porque hay un sentimiento por parte de la gente con Vicentín y hay muchísimas personas que directa o indirectamente dependen de la empresa”. “Ese sentido de pertenencia de la gente con la empresa fue lo que desató esta movilización que fue espontánea y masiva para lo que es la ciudad; la gente se siente parte de alguna u otra manera, hay familias enteras de hasta tres generaciones que trabajaron en la empresa y le dicen No a que el Estado ponga sus manos en la propiedad privada”, explicitó.