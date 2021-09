Exportación de carne: “Ojalá haya racionalidad en los funcionarios”, afirmó Alonso

El presidente de Sociedad Rural Las Colonias, Diego Alonso, analizó las novedades surgidas tras el encuentro del flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con las entidades de la Mesa de Enlace y los gobernadores de las provincias más perjudicadas por el cepo a la exportación de carne.

En declaraciones realizadas al programa “A Primera Hora” que se emite por la CSC Radio, Alonso calificó como “auspiciosos” los anuncios del gobierno nacional y “muy buena” la reunión que “pareciera que fue un poco más federal porque participaron los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y La Pampa”.

Puntualizó que “en el acta dice el compromiso del ministro Julián Domínguez de volver a exportar la vaca china, pero había una veda por cantidad de kilos que se exportaban y otra veda por siete cortes (jamón cuadrado, costillar, vacío, matambre, y otros) y ante eso hay que ver la letra chica del acuerdo para ver qué es lo que se abre”.

“Si se sigue prohibiendo la exportación de lo que llaman cortes populares, sería una solución a medidas”, sentenció.

En ese marco, volvió a criticar que “la vaca vieja o de conserva no es un costillar que se use en Argentina, pero el gobierno empecinado en que esa carne quede en el país prohibió las exportaciones; no sé qué hicieron con esos costillares si fue a las bocas de expendio, no es un buen corte para la parrilla”.

En tal sentido, deseó “que haya un poco de racionalidad en los funcionarios que van a tomar la decisión y que la apertura sea tanto en calidad como en cantidad, y que se vea alguna otra forma de que el precio de la carne sea realmente más accesible”.

“En esto no se habla de los impuestos, y ahí el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que ser claro porque si tiene una alícuota del 5% de Ingresos Brutos para la cadena de la carne, ya genera un 10% del precio final en la góndola y si se suman el IVA, los impuestos del carnicero, de los matarifes y del transporte, el precio de la carne termina teniendo un 35 a 40% de impuesto”, explicó.

Aunque admitió que es “un poco pesimista” respecto de lo que finalmente hará el gobierno nacional, planteó que por el momento hay expectativas pero “no habrá una oferta excesiva de vacas que llenarán los frigoríficos y generaran más trabajo sino que la situación se irá acomodando de a poco”.

“Bienvenida sea la medida y también el compromiso de trabajar más periódicamente en la cadena de la carne y ojalá se pueda ver el tema impositivo y tantos otros que hay que tener en cuenta. Ojalá que una fortaleza como es la producción de carne que tiene el país, no nos divida sino que nos una en favor de exportar, generar divisas, generar trabajo, generar empleo y dinero que queda genuinamente en los pueblos. Ojala a partir de esta reunión todo empiece a cambiar”, reflexionó.

Consorcio de caminos rurales

En otro orden, Alonso se refirió a la decisión de conformar un consorcio que recaudará dinero de los productores de Esperanza para mantener los ripios que se están haciendo con fondos provinciales y generar nuevos.

Explicitó que “en principio se seguirá recaudando la tasa de todas las hectáreas que están bajo ese sistema por ordenanza, y en los próximos días habrá una reunión con los productores para explicar el tema. El Ente Municipal Consorcio Caminero será formado por productores propietarios o que utilizan terrenos rurales del distrito Esperanza. En principio, se seguirá recaudando la tasa municipal tal como viene hasta ahora y el municipio se compromete a abonar un monto igual a la recaudación de esa tasa para que funcione el Consorcio”.

“Además habrá que hacer priorización de tareas, presupuestos, definición de los caminos a mantener y ripiar, también se trabajará con los predios rurales para el corte de los árboles ubicados entre la cuneta y el alambrado; y un montón de cosas más en las que estábamos muy atrasados y que a partir de ahora en gestión conjunta se tratará de mejorar, en pos de mejorar los caminos rurales”.

Acotó que “los productores deberán elegir a 10 miembros del consejo de administración del Ente Municipal Consorcio Caminero que pueden ser propietarios o trabajadores de estos campos”. “Este es el primer paso, la adhesión a la resolución N°1.300 de Vialidad Nacional para adherir al programa Caminos de la Ruralidad, pero luego hace falta hacer una revisión de todas las ordenanzas vigentes de mantenimiento de caminos, iluminación y demás”, concluyó.

“Todavía hay mucho por hacer pero al menos ya se comenzó a trabajar y creo que puede ser una experiencia buena. Tengo mucha esperanza de que esto pueda mejorar la situación de los caminos a futuro”, finalizó.