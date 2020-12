Exitosa colecta de sangre en la parroquia del Barrio Sur de Esperanza

El referente del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO), Néstor Manzelli, se refirió a la última colecta del año en la ciudad que se desarrolló este miércoles en la parroquia del Barrio Sur.

En diálogo con la CSC Radio, Manzelli mencionó que “se está retomando el ritmo de las colectas pre-pandemia ya que durante la pandemia hubo que hacer algunas adaptaciones y modificaciones”.

“Durante la pandemia, la demanda de sangre no fue tan grande porque como no había tránsito, no había accidentes, las cirugías programadas se suspendieron y el requerimiento de sangre disminuyó un poco y estuvimos más abocados a la obtención de plasma de convalecientes para el ensayo de los tratamientos de pacientes Covid, ahora se continua con eso pero se retomaron las cirugías programadas y la demanda de sangre volvió a sus índices habituales”, explicitó.

Sobre la colecta de este miércoles, destacó que “siempre Esperanza responde maravillosamente, en todas las colectas del año. Hoy se anotaron 45 personas en lo que será la última de este año aunque durante este mes hay varias programadas en otras localidades”.

Asimismo, planteó que “el objetivo es que todos aprendamos a donar. La colecta es una instancia que acerca la donación a la gente para que voluntariamente lo hagamos, bajo ningún tipo de presión. Hay que empezar a desestimar esa donación que se hace cuando tenemos un familiar o un amigo que necesita, ese no es el momento de donar, lo hacemos porque las persona no donan voluntariamente; pero si todos aprendemos a donar voluntariamente al momento de tener un inconveniente no será necesario salir corriendo a buscar donantes”.

En tanto, comentó que “lo del plasma es una donación que en general se hace con un separador celular automatizado para obtener sólo el plasma, el resto de los componentes de la sangre quedan en el donante, y el mismo se utiliza en un ensayo clínico nacional para transfusión de los pacientes enfermos de Covid bajo determinadas condiciones e indicaciones que los médicos tratantes ya conocen”.

“Las extracciones se hacen en Santa Fe y los interesados pueden efectuar una pre-inscripción en la página del CUDAIO. También se puede donar a través de una unidad de sangre en una donación común”, informó el profesional.