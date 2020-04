Exigen que Ansés informe con qué criterio determina quiénes y cómo cobran los 10.000 pesos del IFE

Por otra parte se solicita información respecto al sistema de inscripción, si cuenta con un mecanismo eficiente para la gestión de los reclamos de aquellos casos que no fueron aprobados por haberse producido cambios no informados al organismo pertinente sobre la situación laboral, impositiva o familiar de esas personas, o por falta de datos.

“Además se está produciendo de forma recurrente, la denegación del beneficio por motivos que no se asemejan a la realidad del solicitante. Por eso cobra gran relevancia la actualización de los datos personales de los destinatarios de esta política. No está en absoluto claro cuáles son los criterios que se están utilizando, ni los datos que se están cruzando para evaluar las respuestas ya dadas, y las que aún se encuentran en revisión”, agregó el legislador santafesino.