Ex combatientes de Malvinas: “No hay cobertura de salud y están muriendo muchos compañeros”

Combatieron por todos nosotros y hoy deben mendigar cobertura de salud. Los ex combatientes de Malvinas, Sergio Oggioni y Omar Vogt, brindaron detalles del reclamo que días pasados generó incidentes en la sede del PAMI.

En diálogo con la CSC Radio, lamentaron los incidentes ocurridos durante una movilización nacional de combatientes y mencionaron que “se concentró en el Obelisco, en Buenos Aires, y desde allí se marchó hacia la Corte Suprema y a la sede del PAMI donde hubo una represión”.

Explicaron que el reclamo ante la Corte fue porque “hay una pensión desde 10 años después de la guerra y eso se ha reclamado reiteradamente como corresponde en la justicia pero no se resuelve y se va dilatando de gobierno en gobierno”.

En tanto, indicaron que “en el PAMI hay varios reclamos pero el principal es que la Resolución 191 que estableció el ex presidente Néstor Kirchner para brindar una atención especial a los veteranos de Malvinas pero en los últimos años se fue recortando la cobertura y no se hizo efectivo todo lo que se había establecido, por ende no solo que no tenemos la misma cobertura de cualquier afiliado a PAMI sino que es muchísimo menor”.

“Hoy hay que atenderse solamente en uno o dos lugares de alta complejidad en Buenos Aires, en odontología hay que atender únicamente en la Universidad donde se enseña la carrera para que hagan las prácticas los estudiantes”, puntualizaron. “En otras provincias no tienen cobertura provincial como tenemos IAPOS en Santa Fe que compensa lo que nos falta de PAMI, y hoy están muriendo muchos compañeros. Los que más sufren son los combatientes del norte, que tienen mayor distancia con Buenos Aires, y muchos lugares como el Hospital Italiano también recortan las prestaciones”, afirmaron.

➡️ La Policía reprime a los ex combatientes de Malvinas de todo el país que se movilizan a la puerta de la sede central del Pami por la atención de salud. pic.twitter.com/JK9TgUv5rx — Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) March 16, 2022

Respecto de los incidentes con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionaron que en el Pami “se van nombrando funcionarios jóvenes, sin experiencia, con un manejo administrativo bastante deplorable, y con una falta total de conocimiento de la historia, de la problemática específica de nosotros y sin humanidad porque lógicamente alguien llamo a la policía y ordenó que nos repriman”. “Fue un acto de provocación porque no se estaba haciendo nada fuera de lugar, no se había roto nada, no teníamos una actitud agresiva en ningún momento, y sin embargo nos tiraron gas pimienta”, criticaron.

Consultados por las respuestas al reclamo, dijo que “hubo un proceso de desgaste, nos dijeron que iban a recibir a los delegados de cada provincia y en ese ínterin la directora de PAMI se retiró, se escapó para no dar la cara y dejó a terceras líneas de funcionarios lo que no tiene peso”.

“El tema llegó a oídos de legisladores del partido gobernante y después de seis horas de reunión se logró firmar un convenio que en un máximo de 30 días se iba a empezar a dar una respuesta, y en caso de que no se cumpla van a comenzar más movilizaciones y tomas de las sedes del PAMI en todo el país como muestra del hartazgo”, adelantaron.

“Hoy no hay cobertura de salud y los compañeros siguen falleciendo porque no les dan las drogas asignadas, ni los traslados ni las camas y los cupos que están asignados”, apuntaron.

En ese contexto, lamentaron que “para el 2 de abril todos se van a poner la mano en el pecho, van a hablar de Malvinas y se van a olvidar que hace unos días nos reprimieron y golpearon a los veteranos y a los familiares de los caídos”.

Homenajes en Esperanza por el 2 de abril

Por otra parte, los veteranos esperancinos explicitaron que “este año, a diferencia de otros años, la organización del acto principal y oficial estará a cargo exclusivamente de la Secretaría de Cultura del municipio”. Será desde las 10 en la plaza 2 de Abril.

Además anunciaron que “el domingo 10 de abril habrá un evento artístico musical en Plaza San Martín, con interpretaciones folclóricas de canciones alusivas a Malvinas”.

Asimismo, mencionaron que “a través del Concejo Municipal se creó la Comisión Malvinas 40 años que está un poco demorada porque hay que darle la reglamentación de parte de Cultura y otras áreas municipales”.

“Ya nos reunimos con concejales, miembros de la Secretaría de Cultura y referentes de las tres escuelas que tienen nombres alusivos: la escuela secundaria “Soldados de la Patria Colombo-Müller, el jardín N°323 “Héroes del Belgrano” y la escuela nocturna primaria para adultos “2 de abril”, pero será abierto para toda la comunidad que quiera participar y aportar sus ideas. Se puso como referencia que iniciaría el 2 de abril y terminaría el 20 de noviembre, día de la Soberanía Nacional, haciendo la mayor cantidad de actividades hasta el 14 de junio que es la fecha de finalización de la guerra”, describieron.