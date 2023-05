Estudio Coral Meridies llega el sábado a la Parroquia San José de Esperanza

La directora de Estudio Coral Meridies, Virginia Bono, brindó detalles de lo que será la primera presentación del año, el próximo sábado a las 20.30 horas en la Parroquia San José de Esperanza.

En diálogo con la CSC Radio, señaló que “es una gran alegría volver a Esperanza, aunque ya somos habitués de la ciudad porque algunos de los integrantes del coro desde hace muchos años son esperancinos y eso hace que nos una un lazo muy cercano”.

Adelantó que la presentación “es una propuesta nueva y bastante inusual” y además “será el primer concierto del año para el coro”. Recordó asimismo que Estudio Coral Meridies es un coro de cámara que este año cuenta con 28 integrantes.

Comentó que “el 2022 fue un año movido y se espera que sea igual este 2023, pero después del letargo que significó la pandemia y las restricciones, se vive la actividad con mucha felicidad porque no fue fácil volver, ya que se perdió el training de dos años”. “La actividad artística tiene en sí misma un ejercicio, que nosotros le llamamos ensayos, que son encuentros muy importantes no sólo para estudiar el repertorio que uno quiere presentar sino también para la ejercitación del instrumento, del propio cuerpo. Así que no fue sencillo el retorno”, refirió.

Adelantó que la de este sábado “será una propuesta inusual porque no se cuenta con muchos órganos tubulares en las iglesias de la provincia que estén en buen estado, porque son instrumentos que necesitan de un constante cuidado de sus mecanismos. Por eso una de las joyitas que tenemos es el órgano de la Parroquia San José de Esperanza”.

Mencionó que “el programa es inusual, el público va a poder disfrutar de obras que muy probablemente no haya escuchado nunca en vivo y con esta combinación coro-órgano que generalmente utilizamos un instrumento eléctrico, pero este año la apuesta es poner en valor estos instrumentos majestuosos y maravillosos, que tienen una gran complejidad y permiten sonoridades muy diversas”.

Además, resaltó que la presentación “también se da en adhesión a los 40 años del Coro de Órgano de la Parroquia San José y buscamos poner en valor ese instrumento que ha sido muy cuidado en la parroquia pero que necesita todavía su mantenimiento, y que para ello se solicita al final de la presentación una colaboración voluntaria a los asistentes”.

Bono destacó que “en este programa el encargado del órgano será Manuel Marina, que es un músico multifacético, director de la orquesta de niños y la orquesta juvenil de la provincia de Santa Fe, multi-instrumentista y de gran formación”.