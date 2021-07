Estudiantes santafesinos piden la ley de conectividad

Un grupo de alumnos y alumnas que integran la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCe), comenzó a juntar firmas a través de un formulario on line para que se agilice el tratamiento del proyecto en la Cámara baja de la provincia.

En el documento expresaron que «pedimos a la Cámara de Diputados el pronto tratamiento de la ley de conectividad», y después describieron que «se presentó una ley de conectividad denominada «Santa Fe + Conectada» que implicaría una inversión provincial para ajustar y reducir la brecha digital en la cual gran parte de la población estudiantil se ve afectada».

Ana Weinstein, estudiante del Superior de Comercio de la ciudad de Rosario es una de las promotoras de la idea que busca llevar la demanda de los estudiantes a la cámara baja provincial para que se trate con rapidez la ley que descansa en Diputados.

«La idea surge una vez iniciada la pandemia, cuando esta brecha digital quedó de manifiesto. Hoy en día un montón de chicos dejaron el colegio por no poder conectarse, porque quizás el problema no es acceder a un dispositivo, pero sí el tener línea, o conexión para poder seguir las clases, los pedidos y la interacción on line con tu escuela y también con tus compañeros», expresó la estudiante.

En relación a cómo surgió la iniciativa, contó que «el año pasado se formó ReNaCE, que es una red gremial estudiantil que nuclea a los centros de estudiantes de todo el país, y particularmente desde Santa Fe se planteó la problemática de la conectividad y surgió la idea de poder elevar esta carta desde los estudiantes secundarios de la provincia a la Cámara de Diputados».

Hasta el momento, llevan recabadas más de 500 firmas y el formulario sigue en línea para todo estudiante secundario que se quiera sumar al pedido, y ahora se propusieron difundir la actividad para poder llegar a más interesados.

«Leímos el proyecto de ley y nos parece sumamente importante. Sólo por destacar podemos mencionar el tendido de 4 mil km de fibra óptica que beneficiaría directamente a 200 localidades, e indirectamente a las restantes 165 de nuestra provincia. Pero hay puntos específicos que nos convocan como son el equipamiento tecnológico de escuelas tanto a nivel inicial, como primario y secundarios, y la formación y capacitación docente en áreas vinculadas al uso de las nuevas tecnologías», expresó la estudiante participante de ReNaCE.

Marina Garafgnoli, estudiante de la escuela E.E.S.O.P.I 3007 de la localidad de Fighiera, la única escuela secundaria de la localidad ubicada a tan solo 37 kilómetros de la ciudad de Rosario, también es parte de este pedido. «La pandemia nos mostró la importancia de estar conectados para poder seguir estudiando y para poder también estar contactándonos con nuestros compañeros», expresó.

«Lo que nosotros esperamos es que nos escuchen y que nos den la oportunidad de seguir conectados, de generar lazos y también, independientemente de que vuelva la presencialidad, de estudiar, porque el acceso a internet de todos es fundamental en las nuevas alfabetizaciones», expresó la joven de 15 años.

Y por último, señaló que «vamos a seguir con esta movida de juntada de firmas porque estamos defendiendo un derecho hasta que nos escuchen».