Estudiantes reclaman retomar las prácticas: “Unos 1.000 alumnos no pueden avanzar en la carrera”

Estudiantes de la Facultad de Veterinarias de Esperanza se movilizaron este viernes para reclamar el retorno de las prácticas presenciales. Responsabilizaron al gobernador Omar Perotti por la demora en la habilitación de las prácticas profesionalizantes.

En diálogo con EDXD, Bruno y Agustín indicaron que la concentración tuvo el objetivo de “manifestarnos por la falta de prácticas en la facultad” y recordaron que “hace varios meses se solicitó respuesta sobre los protocolos de seguridad a las autoridades del Decanato y el Rectorado de la UNL”.

“Nos mostraron los protocolos que se diagramaron en forma detallada con espacios de circulación, horarios rotativos, cantidad de personas reducida, y que fueron elaborados de forma muy seria y elevados al Ejecutivo provincial, a cargo del gobernador Omar Perotti, de quien no hubo respuesta alguna”, cuestionaron.

Por ello, “se decidió visibilizar el problema, porque en todo el año no tuvimos prácticas y hay unos 1.000 compañeros que no pueden avanzar con sus carreras”, explicitaron. Los estudiantes agregaron que “la situación económica tampoco ayuda, los estudiantes están haciendo trabajos informales para poder aguantar la situación y no se soporta más”.

En ese marco, manifestaron que “indigna que muchas actividades, incluso los casinos se habilitan, y al parecer no se pone en agenda la educación pública como prioritaria”. “Necesitamos una respuesta aunque sea de por qué no están habilitando las prácticas que son tan necesarias en nuestra carrera, y por eso lamentablemente decidimos movilizarnos y hacernos visibles para que se dé una pronta solución a esto”, apuntaron.

#Ahora Estudiantes de la @FCV_UNL se maniestan para pedirle a @omarperotti que habilite las prácticas profesionalizantes. Estiman que hay mil afectados pic.twitter.com/VeT5dqVb2F — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) December 11, 2020

Respecto de cómo sigue la situación, indicaron que “hubo dos concejales que le darán prioridad provincial a este reclamo, que nos acompañarán en el reclamo y esperamos respuestas” y adelantaron que “de no obtener respuestas inmediatas se evaluaran otras manifestaciones y otros canales para poder llevar los reclamos”.

De la movilización participaron estudiantes y los acompañaron algunos docentes. No estuvieron presentes autoridades de la casa que deberán informar si todo el retraso de esta habilitación es sola responsabilidad de las autoridades provinciales o si no existió alguna demora de gestión propia.

Indiquemos que la movilización no registró incidentes y se realizó frente al edificio de las Facultades de Ciencias Veterinarias y Agrarias de Esperanza. A pesar de ello fue importante la presencia policial provincial en el lugar y la custodia además de la Policía Municipal de Tránsito.

Imágenes Esperanza Día x Día