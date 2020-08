Este semestre el agro aportó el 76% de las toneladas transportadas en tren

Otras industrias no tuvieron resultados similares. Según el informe de la BCR, el rubro de minerales y materiales de la construcción mostró «un fuerte ajuste en su participación relativa»: pasó del 34% en 2014, al 15% en 2020. En términos absolutos, el valor de tonelaje movido disminuyó, en ese mismo período, de tres millones a 1,5 millones. Los bienes restantes, entre otros, los vinculados a manufacturas, casi no presentan variaciones en su aporte al total movido: en 2014 fue del 14%, mientras que en 2020 fue del 9%.

