Este sábado vuelve la Liga «La Masía»

Luego de varios meses sin competencia, la Liga La Masía retomará la actividad éste sábado 14 de agosto . Serán 15 encuentros en sus tres categorías. Todo comenzará a las 14 horas y se pide cumplir con todos los protocolos.

La pelota vuelve a «rodar» en «La Masía» y para destacar habrá juegos que prometen ser muy atractivos, como por la «A» Panadería El Deleite ante El PSG de Franck, en «duelo» de equipos de la vecina localidad. El otro gran juego será Pollería Coco ante Smart Suplementos.

Así será la programación:

CANCHA 1

CANDILEJAS VS LOS SIN SPONSORS 14 HS

TERCER TIEMPO VS LAS COLONIAS 15 HS

MARMOLERIA GRAN MAR VS TODO LIMPIO 16 HS

CANCHA 2

INTER DEL GORDO ALEGRE VS JV PELUQUERIA 14 HS

LOS VERDUGOS VS LOS OILEROS 15 HS

CAPRI SILLONES VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 16 HS

DESPENSA EL GALLO VS FECHA LIBRE 17 HS

CANCHA 3

POLLERIA COCO VS SMART SUPLEMENTOS DEP 14 HS

F.K. REFRIGERACIONES VS V.H. MUEBLES 15 HS

TINCHO POR SIEMPRE VS LOS RAMONES 16 HS

LG SENIOR VS EGC CONSTRUCIONES 17 HS

CANCHA 4

PICO Y PALA VS LOS JAGUARES 14 HS

PANADERIA EL DELEITE VS EL PSG DE FRANCK 15 HS

TODO RAPIDO VS METALURGICA FRANCK 16 HS

LOS CARAMELITOS VS LA BANDA 17 HS