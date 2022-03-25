Este sábado se juega la cuarta fecha del tradicional en La City

Luego de una semana donde el clima no acompañó y no se pudo disputar el torneo nocturno en La City, éste sábado se jugará la cuarta fecha del torneo tradicional. Habrá 21 encuentros y todo comenzará a las 14 horas.
Toda la programación:
CANCHA 5
METALURGICA SANTIAGO VS LOS DISTINGUIDOS 14 HS
VH MUEBLES VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS
MARMOLERIA GRAN MAR VS LOS VERDUGOS 16 HS
NOTTINGHAM MIEDO VS PANADERIA BRISA 17 HS
LAS TUNAS VS BARBERIA B&R 18 HS
CANCHA 6
CULTURAL VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 14 HS
NIUPI VS LOS JAGUARES 15 HS
LOS OILEROS VS TODO RAPIDO 16 HS
EL REJUNTE DE FRANCK VOS LOS RAMONES 17 HS
LOS MINIONS VS NC NEUMATICOS 18 HS
CANCHA 7
LA RAMADA NUTRUCION VS LOS DE SIEMPRE 14 HS
LG SENIOR VS LOS TIGRES 15 HS
TERCER TIEMPO VS BARRILETE COSMICO 16 HS
CASERES CONSTRUCCIONES VS LOS PIMIENTOS 17 HS
CEBOLLITAS VS LA VAGANCIA 18 HS
CANCHA 8
BECCHIO AUTOMOTORES VS INTER DEL GORDO ALEGRE 14 HS
SUPER MAYO VS ASTON BIRRA 15 HS
CM ELECTRICIDAD VS LOS MILLO 16 HS
LOS DEL BARRIO ATR VS LAS PATADAS AL TOBILLO 17 HS
CANCHA 4
PICO Y PALA VS EGC CONSTRUCCIONES 14 HS
LA SUB 21 VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 15 HS