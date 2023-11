Este sábado comienza la «Copa BPLAY – TENEFE» en La City

La «Copa BPLAY – TENEFE» se pondrá en marcha este sábado 18 de noviembre en el Complejo La City. La misma tendrá 8 grupos con 4 equipos cada uno. Además tendrá importantes premios. Te mostramos como quedaron los grupos y el fixture.

GRUPO 1

Fecha 1

ESPERANZA PREMOLDEADOS vs NIUPI FC

BAYER DEL NORTE vs CONSTRUCCIONES MD

Fecha 2

CONSTRUCCIONES MD vs NIUPI FC

BAYER DEL NORTE vs ESPERANZA PREMOLDEADOS

Fecha 3

CONSTRUCCIONES MD vs ESPERANZA PREMOLDEADOS

BAYER DEL NORTE vs NIUPI FC

GRUPO 2

Fecha 1

LA RAMADA vs 17 SPORT

LA TRANQUERA vs SAN LINO F7

Fecha 2

SAN LINO F7 vs 17 SPORT

LA TRANQUERA vs LA RAMADA

Fecha 3

SAN LINO F7 vs LA RAMADA

LA TRANQUERA vs 17 SPORT

GRUPO 3

Fecha 1

RT FÚTBOL vs LA CENTRALETA

HAY EQUIPO vs ALL PIE FC

Fecha 2

ALL PIE FC vs LA CENTRALETA

HAY EQUIPO vs RT FÚTBOL

Fecha 3

ALL PIE FC vs RT FÚTBOL

HAY EQUIPO vs LA CENTRALETA

GRUPO 4

Fecha 1

EAG ADITIVOS vs CORINTHIANS DEL NORTE

ALPAS BEBIDAS vs UNIVERSIDAD SIGLO 21

Fecha 2

UNIVERSIDAD SIGLO 21 vs CORINTHIANS DEL NORTE

ALPAS BEBIDAS vs EAG ADITIVOS

Fecha 3

UNIVERSIDAD SIGLO 21 vs EAG ADITIVOS

ALPAS BEBIDAS vs CORINTHIANS DEL NORTE

GRUPO 5

Fecha 1

FERRETERÍA GULINO vs LA VIOLA

PROMESA FC vs MANCHESTER LA CITY

Fecha 2

MANCHESTER LA CITY vs LA VIOLA

PROMESA FC vs FERRETERÍA GULINO

Fecha 3

MANCHESTER LA CITY vs FERRETERÍA GULINO

PROMESA FC vs LA VIOLA

GRUPO 6

Fecha 1

CHS MECÁNICA vs ECLIPSE

INDIRECTO FC vs VODKA JUNIORS

Fecha 2

VODKA JUNIORS vs ECLIPSE

INDIRECTO FC vs CHS MECÁNICA

Fecha 3

VODKA JUNIORS vs CHS MECÁNICA

INDIRECTO FC vs ECLIPSE

GRUPO 7

Fecha 1

LA MONADA vs PLANTERIA MI JARDÍN

CACHIPLE FC vs LOS JAGUARES

Fecha 2

LOS JAGUARES vs PLANTERIA MI JARDÍN

CACHIPLE FC vs LA MONADA

Fecha 3

LOS JAGUARES vs LA MONADA

CACHIPLE FC vs PLANTERIA MI JARDÍN

GRUPO 8

Fecha 1

FULL F7 vs BLESS ROPA URBANA

BIASSONI FC vs LOS CHIMICHANGAS

Fecha 2

LOS CHIMICHANGAS vs BLESS ROPA URBANA

BIASSONI FC vs FULL F7

Fecha 3

LOS CHIMICHANGAS vs FULL F7

BIASSONI FC vs BLESS ROPA URBANA

ESTOS SON LOS PREMIOS:

CAMPEÓN COPA ORO: 50 litros de cerveza + 1 fernet de litro + 2 cocas + Costillar

CAMPEON COPA PLATA: 30 litros de cerveza + cajón de pollos

CAMPEON COPA BRONCE (en caso de haber): Cajón de cerveza + Cajón de pollos

SUCAMPEÓN COPA ORO: cajón de cerveza + cajón de pollos

SUCAMPEÓN COPA PLATA: cajón de cerveza + 16 choris

SUCAMPEÓN COPA BRONCE: cajón de cerveza + 16 choris