Este martes cerca del mediodía se decidirá si se juega las semifinales de la Copa de Oro y de la Plata del torneo Libre. Además se disputará otra fecha del torneo Senior+35.

Así se jugará:

CANCHA 1

PANADERIA EL DELEITE VS LOS JAGUARES 20 HS

VICTOR HUGO MUEBLES VS LA BANDA DE FRANCK 21 HS

CANCHA 3 HORA

TIENDA MURAT VS EL SPORTING 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS PALO CRUZ 21 HS

CANCHA 4 HORA

GONELA VS BALBOA AND CUT AND CLTOHES 20 HS

FERRO SENIORS VS METALURGICA MARZOLA 21 HS