Este martes comienza otra fecha del «Night» en La City

El torneo «Seven Audiovisual» se pone en marcha este martes 29 de noviembre con 15 encuentros. La misma se cierra el jueves 1 de diciembre donde La Escarapela puede consagrarse como campeón una fecha antes. Además te mostramos todas las tablas de posiciones.

Así comienza la octava fecha del torneo nocturno «Seven Audiovisual»

MARTES 29 DE NOVIEMBRE

CANCHA 1

DEMONTE ARQUITECTURA VS MANOS DE TIJERA 20 HS

STUDIO SOFT VS GUSMA SA 21 HS

FIMACO VS EL MOLINO 22 HS

CANCHA 2

EL 69 VS HUMBOLDT FC 20 HS

LA BANDA DE FRANCK VS PALO CRUZ 21 HS

CERVEZA A AMADEUSS VS PINTURAS NAHUEL 22 HS

CANCHA 3

TALLER INTEGRAL VS VICTOR HUGO MUEBLES 20 HS

HULK GYM VS EXPRESO CARENA 21 HS

ASTON BIRRA VS CARRI EL MONO 22 HS

CANCHA 4

EL REJUNTE VS LA RAMBLA 20 HS

BRANCA FC VS SACACHISPAS 21 HS

INDIRECTO VS INTER DEL GORDO ALEGRE 22 HS

CANCHA 5

SOBRERO MUEBLES VS MAFFESONI MUEBLES 20 HS

PARA QUE TE TRAJE VS HUGES 21 HS

RECICLADOS ESPERANZA VS LA LOLY 22 HS

Así se cierra el JUEVES 1 DE DICIEMBRE

CANCHA 3

LA BOTONETA VS LA PERRADA 20 HS

CAPRI SILLONES VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

CANCHA 5

FECHA LIBRE VS CONSTRUCCIONES MNY 20 HS

APUKA TUR VS DEPORTIVO GAMBETA 21 HS

CANCHA 6

ROUNDUP VS BARRANCA 20 HS

PANADERIA BRISA VS KINESIO CENTER 21 HS

CANCHA 7

SUPER MAYO VS PARIS SAN FERNE 20 HS

LA ESCARAPELA VS TENIENTE DAN 21 HS

LIRICO VS LA SCALONETA 22 HS

CANCHA 8

MI ABUELA MARTA VS AGENCIA LA GANADORA 20 HS

FERRO FC VS TEAM PRO 21 HS

ZINGUERIA OGGIER VS VIDRIERIA CERSU 22 HS

POSICIONES A NIGHT