Este lunes se completa la segunda de la Copa «15 Años Teos Disco»

Desde las 20 horas se completará la segunda fecha de la fase de grupos de la «Copa 15 Años Teos Disco» en el Complejo La City. La misma se había suspendido por las malas condiciones climáticas. Toda la programación.

Así se jugará:

LUNES 27 DE NOVIEMBRE

CANCHA 1

BRASERIA EL 1 VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 20 HS

CREDIFIN EXPRESS VS EL ARGENTINO 21 HS

ATLETICO ESPERANZA VS POLLON PIPIN 22 HS

CANCHA 2

BARBERIA B&R VS MANOS DE TIJERA 20 HS

LAVADERO CAR WASH VS COMERIA LAUTARO 21 HS

DE ZURDA VS LOS WANCHUPIES 22 HS

CANCHA 3

LA MONADA VS PANADERIA EL DELEITE 20 HS

LA PINOTECA VS ULTIMATE MOSTOLES 21 HS

AURELIO VS PINTURERIA AMAZONAS 22 HS

CANCHA 5

GREMIO F.C. VS EL MOLINO 20 HS

LOS JAGURES VS ASTON BIRRA FC 21 HS

CANCHA 7

PILAR F.C. VS HUMBOLDT FC 20 HS

FLETES IVAN VS DAYER SILLAS 21 HS

LOS CUMBIAMBAS VS INDIRECTO F.C. 22 HS

CANCHA 8

FOREVER F.C. VS RIMOR SRL 20 HS

JUVENTUS VS CONSTRUCCIONES PALOMEQUE 21 HS

FARMACIA BORBOGNO VS ASCO DA GAMA 22 HS