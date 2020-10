Este lunes comienza el Torneo Mixto de Básquet

Serán cinco categorías y en cada zona jugarán todos contra todos. Cada partido tendrá lanzamientos de tiros libres, habilidades y tiros de tres. Almagro y Alma Juniors juegan zonas diferentes.

Los 78 equipos fueron agrupados en zonas por categorías. Jugarán todos contra todos a una rueda. Clasificarán los 8 mejores a la ronda Campeonato y se eliminarán a un partido con los siguientes cruces: 1º vs 8º; 2º vs 7º; 3º vs 6º y 4º vs 5º hasta encontrar el campeón en cada una de las categorías.

CATEGORÍA U13

Zona A: Banco, Santa Rosa, República del Oeste Masculino, Unión

Zona B: Rivadavia, CUST, Macabi, Atlético Franck, República del Oeste Femenino

Zona C: Almagro, Regatas (SF), GyE, Santa Rosa Femenino

CATEGORIA U15

Zona A: Banco A, Santa Rosa Masculino, República del Oeste Masculino, Unión B, Colón (SJ) B

Zona B: Rivadavia, CUST, Macabi, Alma Juniors B, Atlético Franck

Zona C: Almagro, Regatas (SF), Alma Juniors A, Banco B, CUST Femenino

Zona D: GyE, Unión A, Colón (SJ) A, Sarmiento (H), Santa Rosa Femenino

CATEGORÍA U17

Zona A: Banco A, Santa Rosa Masculino, República del Oeste Masculino, CUST B, Almagro Femenino

Zona B: Rivadavia, CUST A, Macabi, Atlético Franck, Santa Rosa Femenino

Zona C: Almagro, Regatas (SF), Alma Juniors, Banco B, CUST Femenino

Zona D: GyE, Unión, Colón (SJ), Atlético Arroyo Leyes, República del Oeste Femenino

CATEGORÍA U19

Zona A: Banco, Almagro, GyE, Macabi, Regatas (SF)

Zona B: Rivadavia, Unión, Alma Juniors, CUST, República del Oeste

CATEGORÍAS MAYORES

Zona A: GyE, Banco, Atlético Arroyo Leyes, República del Oeste Femenino, Regatas Coronda Femenino

Zona B: Unión, Rivadavia, CUST, República del Oeste Masculino, Santa Rosa Femenino

Zona C: Almagro, Santa Rosa Masculino, Central Rincón, CUST Femenino, GyE Femenino

REGLAMENTO DEL TORNEO

Las pruebas son 3 y como máximo habrá 4 jugadores por prueba, no pudiendo repetir jugadores en las mismas. Esto significa que 4 jugadores lanzan Tiros Libres, 4 jugadores lanzan Triples y los otros 4 prueba de habilidades. En caso de no contar con los 12 jugadores el DT deberá comunicar a las Autoridades del partido en cual o cuales pruebas presenta menos jugadores, esta situación no trae ninguna sanción reglamentaria. La única consecuencia que tendrá menos posibilidades de anotar puntos para su equipo.

Primera Prueba: LANZAMIENTO DE TIROS LIBRES.

· Se realizarán 2 vueltas de 5 lanzamientos cada una. Los 5 balones se colocarán en la línea de libres en el piso, previamente desinfectados y el jugador deberá levantarlos y lanzar.

· Para ejecutar cada vuelta de 5 lanzamientos dispondrá de “24″ y entre vuelta y vuelta el Club dispondrá de 1′ para desinfectar y acomodar los 5 balones para la segunda vuelta.

· El orden de lanzamiento será: 1) jugador N° 1 las 2 vueltas, luego el jugador N° 2, luego el N° 3 y por último el N° 4. · INTERVALO: UN MINUTO (desinfección de balones y acomodar

los 4 conos).

Segunda Prueba: HABILIDADES.

· Cada jugador recorrerá 4 canchas según el siguiente esquema. Se colocan 4 conos en la mitad de cancha en zig-zag y distribuidos proporcionalmente ocupando esa mitad de cancha, según esquema.

· Para la ejecución de la 1a. y 2a. cancha el jugador dispondrá de 24″ y para la 3a. y 4a. cancha dispondrá de otros 24″. Entre la 2a. cancha y la 3a. dispondrá un descanso de 14″.

1a. Cancha: Lado derecho. El jugador sale picando el balón desde la línea de fondo con mano derecha hasta el 1er. cono al llegar hace un giro invertido y sale picando con mano izquierda hasta el 2do.

Cono y así sucesivamente hasta recorrer los 4 conos y llegar hasta la mitad de cancha, continúa picando con mano derecha y hace una bandeja con la misma mano.

2a. cancha: toma el mismo balón después de la bandeja y sale picando el balón con mano izquierda hacia el otro aro y realiza un lanzamiento de 2 puntos, con la mano hábil, fuera de la zona pintada del lugar que elija.

Aclaración muy importante: el jugador que hace el lanzamiento de 2 puntos no puede invadir la zona pintada, si lo hace el lanzamiento será nulo.

3a. Cancha: lado izquierdo los conos son ubicados símil lado derecho. El jugador sale picando con mano izquierda, mismo recorrido que en la 1a. cancha y cuando llega a la mitad de cancha continúa picando con mano izquierda y hace una bandeja con la misma mano.

4a. Cancha: toma el balón después de la bandeja y sale picando hacia el otro aro con mano derecha y realiza un lanzamiento de zona de 3 con mano hábil.

Nota: Para que sea válida la acción del giro invertido, el mismo debe realizarse a una distancia no mayor a 50 cm de cada cono, será obligatorio previo al inicio de la prueba dejar demarcada dicha distancia con una línea de cinta adhesiva.

La colocación de los 4 conos debe ser la siguiente: dos colocados sobre la continuación de la parte recta de la línea de triples y los demás conos se dispondrán a una distancia de 4 metros entre cada uno de ellos.

El primer cono será puesto a 3 metros contado a partir de la línea de fondo de cancha.

El jugador iniciará la prueba desde el punto donde la línea de triples se encuentra con la línea de fondo.

De similar manera se realizará el ejercicio cuando se tenga que iniciar la prueba desde el lado izquierdo de la cancha, para lo cual serán reacomodados los conos y se cambiará el punto de inicio de la prueba.

Tercera Prueba: LANZAMIENTOS DE TRIPLES

· Se realizan 10 lanzamientos en 2 vueltas de 5 lanzamientos cada una.

· Las posiciones son las 2 esquinas, los dos oblicuos y la bocha.

· Los balones se colocan en el piso totalmente desinfectado.

· El jugador se parará al lado de 1 balón y cuando suene el silbato comienza la prueba.

· Los 4 primeros balones valen 3 puntos y el ultimo de cada serie vale 5 puntos, el orden de lanzamiento lo elige el jugador.

· Entre una vuelta y la otra de cada jugador habrá un intervalo de 1′ para desinfectar y acomodar los balones.

· Primero ejecutará las 2 vueltas el jugador N° 1, luego el 2, 3 y 4 respectivamente.