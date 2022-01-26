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Este jueves y viernes se juega la fecha de La City

por jose
Por las condiciones climáticas la jornada del torneo femenino y +35 serán reprogramadas mientras que el torneo de verano con fechas previstas para esta semana se jugará con una pequeña modificación.

 

 

Los partidos previstos para este miércoles fueron reprogramados para el viernes 28 de enero y los partidos que estaban programados para este jueves fueron ratificados por la organización.

 

 

JUEVES 27 DE ENERO

CANCHA 1 HORA
LAUXMANN REVESTIMIENTOS VS NIUPI F.C. 20 HS
PRAGA DISTRIBUIDORA VS CEBOLLITAS 21 HS
EGC CONSTRUCCIONES VS EL PAYUCA 22 HS
CANCHA 2 HORA
LA 12 VS TIENDA MURAT 20 HS
AURELIO VS LOS PIMIENTOS 21 HS
LA MANUCHO VS GOMERIA LAUTARO 22 HS
CANCHA 3 HORA
EL SPORTING VS LOS DEL BARRIO ATR 20 HS
LA PINOTECA VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 21 HS
VH MUEBLES VS NC NEUMATICOS 22 HS
CANCHA 4 HORA
MAFALDA COPIAS VS REAL BARRIL 20 HS
CONSTRUCCIONES J VOGT VS LOS DE SIEMPRE 21 HS
PAPRIKA VS SUPER MAYO 22 HS

 

VIERNES 28 DE ENERO

CANCHA 1 HORA
DEPORTIVO GAMBETA VS SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 20 HS
SANITARIOS FACHINI VS PICO Y PALA 21 HS
PANADERIA EL DELEITE VS EL ABUELO VERON 22 HS
CANCHA 2 HORA
DESPENSA MARI VS MARMOLERIA GRAN MAR 20 HS
EL MOLINO VS MANOS DE TIJERA 21 HS
LOS INNOMBRABLES VS CAPRI SILLONES 22 HS
CANCHA 3 HORA
LA PELUSA VS LA BANDA DE FRANCK 20 HS
PALO CRUZ VS REAL BAÑIL 21 HS
BARBERIA B&R VS CENTRAL CORDOBA 22 HS
CANCHA 4 HORA
APC VS BARSA SUR 20 HS
LOS JAGUARES VS VILLA GUILLERMINA 21 HS
BECCHIO AUTOMOTORES VS ATLETICO CAVOUR 22 HS

 

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