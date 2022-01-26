Este jueves y viernes se juega la fecha de La City

Por las condiciones climáticas la jornada del torneo femenino y +35 serán reprogramadas mientras que el torneo de verano con fechas previstas para esta semana se jugará con una pequeña modificación.
Los partidos previstos para este miércoles fueron reprogramados para el viernes 28 de enero y los partidos que estaban programados para este jueves fueron ratificados por la organización.
JUEVES 27 DE ENERO
|CANCHA 1
|HORA
|LAUXMANN REVESTIMIENTOS VS NIUPI F.C.
|20 HS
|PRAGA DISTRIBUIDORA VS CEBOLLITAS
|21 HS
|EGC CONSTRUCCIONES VS EL PAYUCA
|22 HS
|CANCHA 2
|HORA
|LA 12 VS TIENDA MURAT
|20 HS
|AURELIO VS LOS PIMIENTOS
|21 HS
|LA MANUCHO VS GOMERIA LAUTARO
|22 HS
|CANCHA 3
|HORA
|EL SPORTING VS LOS DEL BARRIO ATR
|20 HS
|LA PINOTECA VS UNIVERSIDAD SIGLO 21
|21 HS
|VH MUEBLES VS NC NEUMATICOS
|22 HS
|CANCHA 4
|HORA
|MAFALDA COPIAS VS REAL BARRIL
|20 HS
|CONSTRUCCIONES J VOGT VS LOS DE SIEMPRE
|21 HS
|PAPRIKA VS SUPER MAYO
|22 HS
VIERNES 28 DE ENERO
|CANCHA 1
|HORA
|DEPORTIVO GAMBETA VS SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS
|20 HS
|SANITARIOS FACHINI VS PICO Y PALA
|21 HS
|PANADERIA EL DELEITE VS EL ABUELO VERON
|22 HS
|CANCHA 2
|HORA
|DESPENSA MARI VS MARMOLERIA GRAN MAR
|20 HS
|EL MOLINO VS MANOS DE TIJERA
|21 HS
|LOS INNOMBRABLES VS CAPRI SILLONES
|22 HS
|CANCHA 3
|HORA
|LA PELUSA VS LA BANDA DE FRANCK
|20 HS
|PALO CRUZ VS REAL BAÑIL
|21 HS
|BARBERIA B&R VS CENTRAL CORDOBA
|22 HS
|CANCHA 4
|HORA
|APC VS BARSA SUR
|20 HS
|LOS JAGUARES VS VILLA GUILLERMINA
|21 HS
|BECCHIO AUTOMOTORES VS ATLETICO CAVOUR
|22 HS