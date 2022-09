Este jueves se cierra la tercera del «Seven» en La City

Con 14 encuentros se cierra este jueves la tercera fecha del torneo nocturno «Seven Audiovisual» en el Complejo La City. Además desde el lunes 3 de octubre habrá un receso de 15 días para trabajar en las canchas. Toda la info.

Esto es lo que se juega:

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

CANCHA 1

PANADERIA BRISA VS LA BOTONETA 20 HS

LA ESCARAPELA VS CAPRI SILLONES 21 HS

PARA QUE TE TRAJE VS TIENDA MURAT 22 HS

CANCHA 3

INTER DEL GORDO ALEGRE VS GUSMA SA 20 HS

SUPER MAYO VS FERRO FC 21 HS

SACACHISPAS VS LA LOLY 22 HS

CANCHA 4

AGENCIA LA GANADORA VS DEPORTIVO SANTA FE 20 HS

ASTON BIRRA VS ZINGUERIA OGGIER 21 HS

FIMACO VS RECICLADOS ESPERANZA 22 HS

CANCHA 5

LA PERRADA VS BARRANCA 20 HS

HUMBOLDT FC VS LA RAMBLA 21 HS

CANCHA 2

CERVEZA A AMADEUSS VS PARIS SAN FERNE 20 HS

INDIRECTO FC VS MANOS DE TIJERA 21 HS

MI ABUELA MARTA VS EL MOLINO 22 HS

Comunicado de Prensa: LA CITY

A partir del próximo Lunes 03/10 y por 15 días se estará realizando diversos trabajos en las canchas: AIREAR – ARENAR – FERTILIZAR – SEMBRAR.

Todos estos trabajos se hacen en su mayoría con maquinaría propia que La City ha incorporado para poder trabajar durante todo el año las canchas y brindarles siempre un excelente campo de juego.

A esperar unos días, que lo que se viene es tremendo!

Gracias por seguir confiando en nuestro trabajo, nosotros siempre vamos a responder con más trabajo y más inversión para brindarles siempre lo mejor.