Lo destacaron José Corral, precandidato a senador provincial, y Roy López Molina junto a Lucila Lehmann, precandidatos a diputados nacionales, al presentar las listas que encabezan en ambas categorías para las PASO. El acto fue en Rosario, y estuvieron acompañados por el resto de los postulantes. Destacaron que es la propuesta que mejor expresa los valores y principios de Juntos por el Cambio, y que está integrada por representantes de toda la provincia de los los tres partidos fundadores del espacio: radicalismo, PRO y Coalición Cívica.

Este miércoles en Rosario se presentó la lista Vamos Juntos, que irá a las PASO en Juntos por el Cambio, para las elecciones nacionales. El acto estuvo encabezado por el precandidato a senador, José Corral (UCR); y los precandidatos a diputados nacionales Roy López Molina (PRO) y Lucila Lehmann (Coalición Cívica), quienes coincidieron en señalar: “Este es el equipo para defender a Santa Fe y llevar equilibrio al Congreso”. Además, en el acto, estuvieron presentes el resto de los postulantes de ambas categorías.

En la oportunidad, José Corral, ex intendente de Santa Fe en dos oportunidades y ex candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, afirmó: “Queremos llevar nuestra experiencia al Senado de la Nación, porque no es tiempo de improvisar. Conocemos la provincia y eso se expresa en esta lista, que además de ser la que mejor representa Juntos por el Cambio porque la componen los partidos fundadores, representa a la unidad de todo el territorio provincial”. “Eso nos da la fuerza de todas las regiones para llevar equilibrio al Congreso y para darle futuro al país porque Argentina necesita futuro”, subrayó José Corral.

En esa línea enfatizó que “Juntos por el Cambio, tiene que ser la fuerza que le de futuro al país y Santa Fe tiene que ser defendida en el Congreso de la Nación. Allí propondremos políticas para generar empleo, desarrollar la infraestructura y obras que hacen falta, y, sobre todo, priorizar la educación”.

Armonía para un proyecto provincial

A su turno, Roy López Molina, actual concejal rosarino y excandidato a intendente, expresó que los vecinos de la provincia “en la calle nos piden que no nos peleemos, que nos pongamos de acuerdo y nosotros lo hicimos. Nos pusimos de acuerdo detrás de un proyecto de provincia, que apuesta al trabajo, al empleo, a un estado que en definitiva acompañe el mérito, y al que se esfuerza no lo llene de impuestos”. “Somos una lista de santafesinos. Y por eso vamos a llevar una agenda santafesina al Congreso, que le ponga límites al gobierno nacional, que muchas veces se ha metido con Santa Fe, con el cierre de las exportaciones de carne por ejemplo, o con el desbaratamiento de los programas que ayudaban a la ciudad de Rosario en materia de seguridad”.

En tanto, Lucila Lehmann, diputada nacional de la Coalición Cívica que lidera Lilita Carrió, recordó que los integrantes de esta lista vienen “trabajando por este proyecto hace mucho tiempo. No improvisamos esta lista, no se armó por rosca, no es a una amontonamiento de candidatos, sino una lista donde hay armonía”. “Por eso -subrayó- están los tres partidos fundadores de Juntos por el Cambio, el PRO de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, la Coalición Cívica de Lilita y la UCR y sobre todo, están los principios y valores de Juntos por el Cambio”.

Integrantes de las listas

En el acto estuvieron presentes todos los postulantes nacionales de Vamos Juntos. Vale señalar que en la lista de precandidatos a senadores nacionales, acompañando a José Corral, está en segundo lugar Astrid Hummel, dirigente rosarina del PRO, ex diputada nacional, y ex titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), con amplio conocimiento en mutualismo y cooperativismo. Los suplentes son Niky Cantard, actual diputado nacional, y ex rector de la UNL y ex decano de la Facultad de Derecho de esa universidad, y Nadia Ruggiero, abogada y militante del PRO en Rosario.

En diputados, en tanto, junto a Roy López Molina y Lucila Lehmann, está en tercer lugar Enrique Paduán, bioquímico, actual intendente de Villa Ocampo por el radicalismo. Luego se ubica Florencia González, abogada y concejal en Santo Tomé; el quinto lugar es de Gerardo Colotti, de la Coalición Cívica de Cañada de Gomez, un productor agropecuario que lideró las protestas del campo en 2008 contra la suba de retenciones; el sexto lugar es de Cristina Cuevas, otra dirigente del PRO que actualmente es concejal de Villa Gobernador Gálvez; en octavo término está Virginia Valenzisi, un docente que se ha destacado por su lucha por la vuelta a la presencialidad de las clases; y finalmente en noveno lugar, Raúl Beltramone, ex concejal por la UCR de San Carlos Centro.