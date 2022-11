Estafa a egresados: Autoridades escolares y ex alumnos brindaron aclaraciones

El equipo de gestión de la Escuela Normal Superior 30 D.F.Sarmiento de Esperanza y los representantes de los centros de ex alumnos aclararon que no formaron parte de la organización de la cena de egresados que terminó abruptamente por decisión policial.

Mediante dos documentos acercados a los medios de comunicación, ADECE, CUNDE y el Equipo de Gestión de la escuela brindaron los siguientes comunicados:

AUTORIDADES ESCOLARES

El Equipo de Gestión de la Escuela Normal Nº 30 “Domingo F. Sarmiento”, ante los hechos de público conocimiento ocurridos durante el desarrollo de la Recepción de los 5tos. Años de nuestra Escuela manifiesta:

– Que como Institución nos abocamos a la realización del Acto Académico de Colación de Egresados y desde hace varios años no participamos de la organización y desarrollo de las fiestas de Recepción de los 5tos. años.

– Que lamentamos que nuestros jóvenes no hayan podido disfrutar de su fiesta de recepción sabiendo del enorme esfuerzo que han hecho las familias para poder concretarlo.

– Que repudiamos cualquier hecho ilícito y/o de violencia que se haya generado en dicho evento ya que contradice los principios con los cuales sustentamos el Proyecto Educativo Institucional.

CENTROS DE EX ALUMNOS

C. U. N. D. E. y A. D. E. C. E., instituciones de Ex Alumnos de la Escuela Normal, quieren expresar su total y absoluto repudio sobre las situaciones lamentables que padecieron los alumnos e invitados, en el marco de su Fiesta de Egresados del último sábado.

Cabe recalcar que, desde hace años y para evitar indiscreciones y habladurías sin fundamentos, ambas instituciones no son parte de la organización de estos eventos.

Por tal motivo, C. U. N. D. E. y A. D. E. C. E., no permitirán que se les atribuyan responsabilidades u obligaciones de cualquier índole sobre estos hechos.