Estacioneros piden al Ministerio de Trabajo de la Nación ser eximidos del incremento solidario

En este contexto, concretamente los estacioneros explican al ministro que “el incremento solidario determinado por el Decreto PEN 14/2020 agrava nuestra situación, si bien entendemos el objetivo, también consideramos que hay estaciones de servicio, y son muchas, que no tienen espaldas para seguir asumiendo cada vez más erogaciones, máxime si la relación precio por volumen no revierte su vigente plena caída”.

