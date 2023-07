Esta semana se juega la séptima y la Supercopa BUD en La City

La séptima fecha del torneo nocturno comenzará este martes 4 de julio en el Complejo La City. La misma se cerrará el jueves 6 desde las 20 horas. Y por si fuera poco se disputará la Supercopa BUD que tendrá 3 encuentros el martes y 2 el jueves.

Esta es la programación para una semana recontra cargada

Martes 4 de Julio

CANCHA 1

LA VINO TINTO VS LA FERMANETA 20 HS

EXPRESO CARENA VS APUKA TUR 21 HS

PAIVA F.C. VS LA AGRONETA FCA 22 HS

CANCHA 2

FLETES IVAN VS GYE SRL 20 HS

MANOS DE TIJERA VS LA BANDA DE FRANCK 21 HS

PANADERIA BRISA VS LA PERRADA F.C. 22 HS

CANCHA 3

AGROVET VS INTER DEL SUR 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS KINESIO CENTER 21 HS

CANCHA 4

NC NEUMATICOS VS TODO RAPIDO 20 HS

HUMBOLDT F.C. VS TACTICO 21 HS

ATLETICO CAVOUR VS LA CENTRALETA 22 HS

CANCHA 6 HORA

BR DISEÑOS VS VERDULERIA EL LITO 20 HS

PARADOR 70 VS STUDIO SOFT 21 HS

CANCHA 7

SYC SUBLIMADOS VS FERRETERERIA GULINO 20 HS

DEMONTE ARQUITECTURA VS HULK GYM 21 HS

LOS PIBES VS MARMOLERIA GRAN MAR 22 HS

CANCHA 8

INDIRECTO F.C. VS ALL PIE 20 HS

MALARIA F.C. VS PLANTERIA MI JARDIN 21 HS

PILAR F.C. VS ROTI ELI 22 HS

Jueves 6 de Julio

CANCHA 2

RIMOR VS TATA BROWN 20 HS

LA VAGONETA VS PARADOR 70 21 HS

CANCHA 3

KINESIO CENTER VS CHS MECANICA 20.30 HS

PANADERIA EL DELEITE VS EXPRESO CARENA 21.30 HS

CANCHA 4

LA RAMADA VS DESPENSA LA LOLY 20 HS

LA ESCARAPELA VS DEPORTIVO GAMBETA 21 HS

CANCHA 5

ZINGUERIA OGGIER VS DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 20 HS

FERRO F.C. VS EL 69 21 HS

GUSMA S.A. VS AGENCIA LA GANADORA 22 HS

CANCHA 6

MI ABUELA MARTA VS HUMBOLDT F.C. 20 HS

VH MUEBLES VS LA FUSION 21 HS

BERLIN BARBERIA VS CORINTHIANS DEL NORTE 22 HS

CANCHA 7

LA JUVE DE CANDIOTTI VS EL MOLINO 20 HS

EL BUEN PIQUE VS ATLETICO CAVOUR 21 HS

SACACHISPAS VS ARGENTINO SAN BERNARDO 22 HS

CANCHA 8

NC NEUMATICOS VS VECINAL CENTRO 20 HS

TEAM PRO VS PALO CRUZ 21 HS

LA MAURINETA VS SUPER MAYO 22 HS

SUPER COPA BUD 🔥🔥🔥

Esta semana próxima se disputa la SUPER COPA BUD 🏆

Les dejamos a continuación los días y horarios:

👉 MARTES 04/07:

⚽ FINAL CATEGORIA E: NC NEUMATICOS VS TODO RAPIDO 20 HS CANCHA 4

⚽ FINAL CATEGORIA D: ATLETICO CAVOUR VS LA CENTRALETA 22 HS CANCHA 4

⚽ FINAL CATEGORIA C: HUMBOLDT F.C. VS TACTICO 21 HS CANCHA 4

👉 JUEVES 06/07:

⚽ FINAL CATEGORIA B: KINESIO CENTER VS CHS MECANICA 20.30 HS CANCHA 3

⚽ FINAL CATEGORIA A: EXPRESO CARENA VS PANADERIA EL DELEITE 21.30 HS CANCHA 3

Los invitamos a todos a a vivir estas grandes finales 🚀

POR LA GLORIA ETERNA 💥