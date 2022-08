Esta semana, La City define al campeón de la «E»

El torneo «Night» ya arrojó a los campeones de la «A» La Banda de Franck, en la «B» Apuka, en la «C» Paris San Ferné y La Perrada en la «D», sólo falta la definición de la «E» que se realizará este martes con la fecha 10 y el jueves 25 con la 11.

Así se jugará, la fecha 10 este martes 23 de agosto

CANCHA 5

EL 69 VS SOBRERO MUEBLES 20 HS

ASTON BIRRA FC VS HUMBOLDT FC 21 HS

CANCHA 6

FEIJO Y LOS REYES VS DREAM TEAM 20 HS

ZINGUERIA OGGIER VS CARRI EL MONO 21 HS

PENDEVIEJOS VS LA TERMI 22 HS

Y así se cierra el campeonato con la fecha 11 (Jueves 25 de agosto)

CANCHA 5

ASTON BIRRA FC VS SOBRERO MUEBLES 20 HS

REAL BAÑIL FC VS HUMBOLDT FC 21 HS

CANCHA 6

ZINGUERIA OGGIER VS LA TERMI 20 HS

EL 69 VS CARRI EL MONO 21 HS

PENDEVIEJOS VS DREAM TEAM 22 HS