Esperanza tendrá su propio centro de testeos Covid-19

Estará ubicado en el Sanatorio Esperanza pero surge del esfuerzo del trabajo público-privado. Sergio Pallotto y Carlos Palacios de la firma Neokit capacitaron al personal y brindaron detalles a la prensa de este método reconocido por ANMAT y desarrollado en el país con investigación del Conicet. La ventaja del método acelerará decisiones sanitarias para todo el sistema de salud.

El Sanatorio Esperanza y la firma Neokit presentaron un nuevo método de testeos de Covid-19 que se empezará a utilizar en la ciudad. En representación de la empresa estuvieron los especialistas Sergio Pallotto y Carlos Palacios, quienes también capacitaron al personal del nosocomio.

En la presentación ante la prensa, el secretario de Gobierno de Esperanza, Alfonso Gómez, explicó que se trata de “tener algún mecanismo que permita tener autonomía al momento de generar resultados de análisis de Covid, y para eso había que desarrollar una alternativa validada”. En ese sentido, planteó que “la finalidad es tener una independencia para tener resultados en la ciudad y no pasar por el proceso de demora en los análisis, que está en 48 a 72 horas de espera de los resultados, y esto permitirá tener resultados en el día”.

“Como ciudad estamos muy contentos porque permitirá dar un mejor uso de camas al sector sanitario público y privado, y también nos pone muy contentos que un esperancino esté en el desarrollo y nos llena de orgullo, y la satisfacción de poder contra con una herramienta más a efectos de enfrentar esta situación que nos toca vivir”, destacó el funcionario.

Por su parte la intendente Ana Meiners destacó la coordinación de trabajos y propuestas entre lo público y privado para llegar a este resultado, desde el apoyo de empresas que compraron testeos adelantados, el estado que se sumó con dinero crediticio, el sanatorio disponiendo personal y la Mutual Alma Juniors que entregó un aporte que será devuelto sin intereses. «Esperemos que esto nos permita mejorar el tiempo de resolución de problemas y bajar la cantidad de gente aislada», agregó la intendenta.

Del acto también participaron el Dr. Federico Detarsio en representación de la Dirección de Infectología del Ministerio de Salud de la provincia y el Dr. Jorge Allín en representación del Sanatorio Esperanza.

De qué se trata

Los profesionales explicaron que “los test están aprobados tanto para el diagnóstico de caso sospechoso de personas con síntomas y también para pacientes asintomáticos, lo que es una diferencia con otros test”. “El grueso se utilizará para el diagnóstico, confirmar o descartar un caso sospechoso, pero eventualmente también para estudios poblacionales en pacientes asintomáticos, en contactos estrechos, porque los asintomáticos existen y tienen la posibilidad de contagiar”, refirieron.

“También se pueden utilizar en situaciones especiales, como por ejemplo para el ingreso de una persona a una localidad determinada, previo a una intervención quirúrgica, a una sesión de equinoterapia, a un trasplante de órganos, etc.”, agregaron.

Se indicó además que a estos análisis “los puede realizar cualquier lugar que cuente con la infraestructura mínima para aplicarlos, con el recurso humano adecuado, y que tenga la decisión política en cuanto a la salud de la población”.

“Esto está a disposición del país; es un desarrollo argentino en conjunto con el Conicet y la Fundación Pablo Cassará”, expresaron los investigadores.

El director técnico de NEOKIT, Sergio Palloto, apuntó que “Neokit es un desarrollo argentino para diagnosticar directamente el virus tanto en personas asintomáticas como sintomáticas, y se está recorriendo todo el país porque el principal objetivo como empresa es poder descentralizar el método analítico para diagnosticar a las personas”. “Es común que en las provincias exista un hospital central en donde todas las ciudades envían sus hisopados o muestras de saliva y el hospital colapsa, por eso la idea es capacitar a hospitales e institutos privados para el diagnóstico de más muestras”, explicitó.

Al respecto, dijo que “la idea en particular sería poder rastrear y encontrar a las personas contagiadas para sacarlas de la calle y dejar liberadas a las personas sanas; no estamos de acuerdo que una persona que no está infectada quede aislada por 14 días por protocolo. La idea es que esa gente pueda ser testeada y salir a trabajar porque no se puede tener al país parado por tantos meses”.

En ese marco refirió que “es una alegría haber capacitado al personal del Sanatorio Esperanza, que ya quedó completamente capacitado para diagnosticar tanto hisopados como saliva”. “A partir de hoy el Sanatorio Esperanza podrá diagnosticar muestras y asegurar por un método aprobado por ANMAT si el paciente es positivo o negativo. A diferencia de otros métodos diagnósticos rápidos el nuestro está autorizado por ANMAT y el positivo es positivo y le negativo es negativo”, sentenció.

En tanto, ejemplificó que en el marco de las capacitaciones “se demostró que el testeo de 50 a 60 personas se puede hacer en un promedio de dos a tres horas, dependiendo de cómo llegan las muestras”.

“Lo importante de esto es que se puede detectar a los asintomáticos, que andan en la calle con alta carga viral y son quienes contagian, porque los que tienen síntomas automáticamente se aíslan y se quedan en sus casas. Ojalá se pueda implementar y aumentar el número de testeos porque eso va a ayudar muchísimo”, planteó el profesional.

Por último, se indicó que “a nivel nacional no es costoso, la semana pasada ANMAT aprobó una mejora de este kit que se llama Neokit Plus que evita la purificación inicial de la muestra, la abstracción del material genético, y con esto el hospital o el sanatorio se ahorra mucho tiempo y algo de costo al evitar ese primer paso”.

Además, resaltó que «este método diagnóstico tiene la gran ventaja de no necesitar un termociclador que es el equipo costoso que precisa la PCR; para hacer Neokit sólo se necesita un termobloque es como una incubadora pequeña, pipetas, muy buena voluntad de los bioquímicos. Los equipos que se necesitan son muy simples».

Acerca de NEOKIT-COVID-19

NEOKIT COVID-19 fue desarrollado por científicos y científicas del CONICET del Instituto Dr. César Milstein, y Fundación Cassara en el marco de la Unidad Coronavirus COVID-19, creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET y la Agencia I+D+i.

Son test para la detección de coronavirus de alta confiabilidad, facilidad de uso, rapidez de diagnóstico y bajo costo. Comenzaron a producirse en el país a través de un acuerdo entre NEOKIT e Y-TEC, la empresa de tecnología de YPF y el CONICET.