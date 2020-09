Esperanza sigue en alerta: La duplicación de casos se registra en menos de 14 días

El Secretario de Gobierno, Alfonso Gómez, al evaluar en la semana la situación de la ciudad consideró que “hay dos puntos negativos: la velocidad de duplicación de los casos que está por debajo del que establece el gobierno nacional para estar en la fase en que estamos, pero no es el único indicador que se mira sino que además se mira la posibilidad de detectar nexos, que en muchos de los casos positivos se pudo establecer y otros que no, y esto indica que podría haber circulación comunitaria”.

