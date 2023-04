Esperanza será sede del Primer Torneo Promocional de tenis del litoral

Será para categorías desde Sub12 a Sub18 y se jugará en el Lawn Tennis Club y el Rafa Tenis.

En el Lawn Tennis Club Esperancino se producirá este fin de semana la puesta en marcha del calendario de la Liga de Tenis del Litoral Argentino, en lo que se ha dado en llamar este año el Torneo Promocional.

El 1er.certamen Promocional se encara en forma conjunta con el “Rafa Tenis”, para cubrir la necesidad de canchas para albergar a todas las categorías.

Entre sábado y domingo, se jugará en las distintas divisiones, de Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, tanto de niñas como varones, para completarse la programación prevista para los dos días.

Entre los dos clubes se repartirán las categorías, recibiendo seguramente una buena cantidad de tenistas no federados de los distintos clubes de una gran región.

Este Promocional vendría a reemplazar lo que se ha denominado la temporada pasada como Circuito del Centro. Involucra a todos aquellos jugadores que no produjeron el salto para el nivel federados, por lo que se llama “promocional”.

QUIROGA Y FLADUNG EN TORNEO PROFESIONAL

Los tenistas del “Rafa Tenis”, Ignacio Quiroga y Cristian Fladung, de la localidad de Humboldt, tuvieron una muy buena actuación, avanzando varias Rondas del Torneo Nacional Profesional de Villa María, Córdoba.

La llamada “Copa Sport Social de Villa María” que reparte $ 400.000 en premios, arrancó con un cuadro de 128, lo que marca el notable interés por tomar parte en una competencia del calendario de la Asociación Argentina de Tenis.

“Nacho” Quiroga comenzó el certamen superando a Eduardo Eduardo, 4-6, 6-3 y 12-10 en súper tie breack. Luego dejó en el camino a Franco Quijano, de Buenos Aires (N°19 de la preclasificación), 6-3, 6-7 y 18-16, en extenuante súper tie breack.

El mismo día miércoles, “Tiqui” Fladung logró dos victorias. Arrancó la competencia superando a Julián Arisio, 6-1 y 6-4. Después eliminó a Tomás Kurz, de Buenos Aires, 6-3 y 7-6.

El jueves se debieron enfrentar entre sí los referentes del “Rafa Tenis” en los 16vos. de Finales. En un duelo muy particular se impuso Quiroga sobre Fladung, en definición otra vez en súper tie breack. El resultado a su favor fue de 3-6, 6-2 y 1-8.

Avanzando a los 8vos.de Finales, el mismo día jueves, Quiroga se debió medir con el N° 2 de la preclasificación, el cordobés Agustín Gaia (N°2097 en el ranking internacional ITF), cayendo por 6-1 y 6-2.

Para los dos juveniles del “Rafa Tenis” esta fue una muy importante experiencia en el nivel profesional, dado el roce con esta competencia nacional, por lo que avanzar rondas significa también progresos en lo deportivo.

Imagen archivo Ignacio Quiroga.