Esperanza se prepara para recibir el mejor futsal del país

Será en un Torneo Regional de Clubes en el participarán 24 equipos que representarán a 12 ciudades de 4 provincias diferentes. Entre ellos Newells Old Boys y Rosario Central. Desde el 26 de octubre se viene una semana a puro Futsal en Esperanza y Laguna Paiva. La entrada será libre y gratuita.

Este año, a causa de la reactivación de actividades post pandemia, autoridades de Futsal Las Colonias decidieron junto a otras Asociaciones de la Región Litoral Argentino, crear su propio calendario de competencias interprovinciales, para así realizar distancias más cortas y accesibles para todos los equipos o selecciones participantes.

Así fue como desde Agosto, se están realizando Torneos Regionales en todas las categorías: masculino, femenino, C20 y de Seleccionados regionales.

Desde la Esperancina, realizaron un viaje hace unos días a Posadas Misiones, donde representaron al Departamento y a equipos de localidades de la zona a través de un selectivo regional. Esa fue la primera participación a nivel nacional en Torneos de CAFS (Conf Arg de Fútbol de Salón)

Este martes 26, serán anfitriones de un Torneo Similar, pero compuesto por 24 equipos de 12 localidades y 4 provincias diferentes. Habrá un mix de Clubes de renombre, como otros de Barrio, en competencia con Vecinales, Barrios, empresas y hasta estudiantes universitarios como los de la Facultad de Agronomía y Cs Veterinarias.

ESPERANZA: AD Juventud, Sportivo del Norte, Mitre, Esperanza FC, FAVE, Central Mataderos

ROSARIO: Newells Old Boys y Rosario Central

FRANCK: Argentino

PILAR: Atlético Pilar

SANTA FE: Sportivo

LAGUNA PAIVA: Estrellas de Talleres

SANTO TOMÉ: Unión

PARANÁ: Mariano Moreno, Bajada Grande, Camioneros, Atlético Neuquén y Atlético Paraná

CONCORDIA: Juana Azurduy

ESQUINA: Juventud, Deportivo Queens y La Unión

ITATÍ: 9 de Julio

MAR DEL PLATA: Los Gordos

Los mismos disputarán partidos en 6 zonas diferentes de 4 equipos cada una.

Habrá Futsal en 3 sedes distintas: AD Juventud, Sportivo del Norte y Talleres de Laguna Paiva, estas 2 últimas inauguradas este año.

Los cruces serán en Ad Juventud, donde también se hará la final el día Domingo 31 a las 20hs.

Entre jugadores, delegados y cuerpo técnico, habrá más de 500 personas que visitarán, se alojarán, consumirán en la ciudad, además de los contingentes que los acompañen físicamente o virtualmente a través de las transmisiones en streaming que hay programadas para cada una de las sedes, las cuales saldrán en vivo y en directo en diferentes plataformas digitales de medios de comunicación ya contratados por la organización.

También vendrán árbitros profesionales con experiencia en Torneos Nacionales, y aprovecharán para capacitar y estar en contacto con los de Futsal Las Colonias.

Es la primera vez que en la región habrá un evento de FUTSAL de esta magnitud, ya que además de los torneos habituales que realiza esta Asociación desde hace solo 2 años solo tuvo la oportunidad antes de la pandemia de organizar una exhibición frente a la Selección Argentina Campeona del Mundo en Noviembre de 2019, a solo 4 meses de comenzar a funcionar como Futsal Las Colonias y con la televisación en su momento de FOX SPORTS.

MODO DE DISPUTA:

Torneo regional de clubes libres a desarrollarse entre los días 26 al 31 de Octubre en las ciudades de Esperanza y Laguna Paiva.

SEDES ESPERANZA:

Asoc Deportiva Juventud

Sportivo del Norte

SEDE LAGUNA PAIVA:

Estrellas de Talleres

Fase clasificatoria:

Los equipos estarán divididos en 6 zonas de 4, en esta fase se enfrentaran todos contra todos

en un total de tres fechas. En todas las llaves del torneo se disputara a Reloj Cronometrado. Los dos primeros clasificados de cada zona al finalizar las 3 fechas accederán a la siguiente fase

y para completar los 16 clasificados, se sumarán los 4 mejores terceros dé cada grupo. En caso de empate en puntos se definirá por sorteo de variables, idéntico al sistema Cafs.

Variables: Partidos entre si – Goles a favor – dif de gol

Octavos de Final

Se confeccionara una tabla general del 1 al 16 donde comenzaran a ubicarse: los 6 primeros de cada zona – seguidos por los 6 segundos – y cerrando con los 4 mejores terceros. En caso de

empate en puntos se realizara sorteo de variables. (goles a favor – dif de gol)

1 vs 16 llave A

2 vs 15 llave B

3 vs 14 llave C

4 vs 13 llave D

5 vs 12 llave E

6 vs 11 llave F

7 vs 10 llave G

8 vs 9 llave H

Los ganadores accederán a la siguiente instancia, en caso de empate, se realizará un alargue de 2 tiempos de 5´ cada uno. Como última instancia, se definirá ganador directamente con lanzamientos desde el punto penal. Esto se aplicará a todas las llaves de play off.

Cuartos de Final

Ganados Llave A vs Ganador llave H (I)

Ganador Llave B vs Ganador Llave G (II)

Ganador Llave C vs Ganador Llave F (III)

Ganador Llave D vs Ganador Llave E (IV)

Semifinales

Ganador Llave 1 vs Ganador Llave 4 (A)

Ganador Llave 2 vs Ganador Llave 3 (😎

Accederán a la final los ganadores de las llaves (no habrá partido por el tercer puesto)

Final

Ganador Llave A vs Ganador Llave B. en caso de empate en esta instancia para definir ganador se disputara un alargue de dos tiempos de 5 minutos cronometrados, si persiste la igualdad se

definirá con lanzamientos desde el punto penal.

PROTOCOLO SANITARIO

Tiendo en cuenta la situación sanitaria actual donde la pandemia generada por el virus Covid-19 y sus diferentes variantes han impactado de manera sustancial en nuestros hábitos y comportamientos de la vida cotidiana. En pos de minimizar las posibilidades de contagios ya que no somos ajenos a esta coyuntura, la vuelta a la actividad después de 2 meses en nuestra

disciplina tendrá una serie de modificaciones (protocolo) con el objetivo de cuidar la salud de todos nuestros deportistas.

A tener en cuenta:

* Los equipos deberán llegar al complejo deportivo ya cambiado para disputar sus encuentros y 15 minutos antes del horario programado.

* En el ingreso al estadio, el personal agente sanitario realizará control de la temperatura y sanitización correspondiente de cada persona que ingresa al predio.

* En todo momento los participantes que se encuentren dentro del predio deberán permanecer con el tapa bocas colocado (dentro del campo de juego no es necesario su utilización).

* Cada jugador deberá tener su propia botella para hidratación antes , durante de después de los partidos

* Antes del cambio de bancos de medio tiempo los participantes deberán esperar la previa sanitización de los mismos.

* Cualquier incumplimiento a este protocolo podrá ser sancionado con la prohibición de acceder al predio.

* Ante cualquier síntoma los delegados responsables de la delegación tienen la obligación de informar la situación a la institución organizadora, quien junto a la comisión de los torneos regionales determinará los pasos a seguir.