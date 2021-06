Esperanza: exigen transparencia para la millonaria obra de remodelación de Avenida de los Colonizadores

La concejal radical Andrea Martínez y el diputado nacional Juan Martín reclamaron “transparencia” para los trabajos adjudicados sin licitación, por 26 millones de pesos y que financia Nación. “No conocemos detalles del expediente, y a dos meses de firmar el inicio de obra, ni siquiera han comenzado los trabajos”, señaló la edil. El legislador nacional ya presentó en el Congreso un pedido de informes a Nación sobre este tema.

“Acá hay una falta de transparencia total’. Por eso nosotros advertimos la necesidad desde el principio de incorporar más información «, advirtió la concejal radical de Juntos por el Cambio Andrea Martínez, respecto a la remodelación de Avenida de los Colonizadores, una obra que Nación financia en Esperanza y que fue adjudicada sin licitación por 26 millones de pesos.

“Este proyecto enviado por el Ejecutivo local fue aprobado a las apuradas en el Concejo. Es una remodelación no consensuada, financiada por Nación, y adjudicada sin licitación, lo que obviamente despierta muchas preguntas en la comunidad”, enfatizó la edil, quien recordó que el diputado nacional de Juntos por el Cambio Juan Martín presentó un pedido de informes en su momento por esta obra, dirigida al Ministerio de Obras Públicas de la Nación y al programa dependiente de esa cartera, Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad, para que se brinden detalles que no han sido dados a conocer. “No fue fruto de una propuesta consensuada y la adjudicación precisa esclarecerse. Hace falta más transparencia», recalcó Juan Martín en sintonía con lo exigido por la concejal de Esperanza.

“A dos meses de firmar el inicio de obra, aún no ha comenzado. Y el plazo de ejecución es de cuatro meses. En momentos donde las necesidades son otras, siguieron adelante con el proyecto. Por eso reclamamos que se nos brinden detalles de los trabajos, pero ni siquiera se nos ha permitido acceder al expediente electrónico” con esa información, relató la concejala. “Es simple: exigimos transparencia, porque se trata de fondos públicos”, subrayó Martínez.

Manejo discrecional

“Para Transitar Mejor una Esperanza Sostenible” lleva como nombre la remodelación de Avenida de los Colonizadores, arteria central de la Esperanza. “El 30 de marzo pasado, en una actividad oficial, y sin aviso previo, y de buenas a primeras, se anunció la firma del contrato de inicio de esta obra entre la Municipalidad de Esperanza, la Cooperativa Mayco y el Gobierno Nacional mediante el programa UNOPS, con un financiamiento de $ 26.204.146,02”, describió la edila, para dar una pauta de lo que a su entender es un “manejo discrecional” de esta intervención.

“Fui elegida para proponer y controlar al Ejecutivo. Y si bien se han respondido algunas consultas y enviaron algunos documentos de manera improvisada, no acompañé en su momento este proyecto por las inconsistencias que presenta, que hoy son más patentes que nunca”, dijo la edil del bloque radical en Juntos por el Cambio.

“Hoy no sabemos siquiera si la obra llega hasta Rodríguez Peña, Belgrano o Alberdi; el presupuesto que tenía la obra sin licitación era de 18 millones de pesos y el cartel instalado dice que va a salir $ 26 millones, los informes de viabilidad hídrica no son técnicos y no existe un estudio de tránsito”, explicó.