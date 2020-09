Esperanza: Con 110 personas aisladas confirman 3 nuevos casos de coronavirus

Con estos datos el total en la ciudad llega a 56 aunque los pacientes activos son 19.

En el día de la fecha, el Comité de Emergencia Departamental, junto al Gobierno de la Ciudad de Esperanza a través de las autoridades sanitarias el Dr. Héctor Soler y el Dr. Federico Detarsio, médico infectólogo y miembro de la dirección de Epidemiología de la provincia, informan que, a esta hora, en la Ciudad se confirman 3 nuevos casos, se descartaron 3, se dio 1 alta nueva, quedan pendientes de resultados 1 caso; hay 3 personas en internación general y 2 personas en camas críticas.

El total acumulado desde el inicio de la pandemia es de 56 personas infectadas, los casos que permanecen activos son 19 y las personas aisladas 110.

Sin retroceso en la fase actual, por el momento

El Gobierno de la Ciudad sigue de cerca la evolución de los contagios y por el momento no estima necesario el regreso a alguna fase anterior que restrinja actividades, es cierto que para que esto siga así los ciudadanos deberán de manera responsable extremar los cuidados sanitarios y cumplir cada una de las medidas de prevención.

Conceptos claves a tener en cuenta para la prevención:



Distanciamiento social (mantenete a dos metros de distancia de otras personas)

El uso de tapabocas es obligatorio.

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.

Tosé o estornudá sobre el pliegue del codo o utilizá pañuelos descartables.

No te lleves las manos a la cara.

Ventilá bien los ambientes de tu casa y de tu lugar de trabajo.

Desinfectá bien los objetos que se usan con frecuencia.

No te automediques.

Ni beso, ni abrazo, ni mate compartido.

*Fundamental, restringir la circulación no esencial por la ciudad.*

Una recomendación fundamental a la hora de tratar mitigar la circulación del coronavirus en la Ciudad es la de tomar conciencia y no salir de los hogares de no ser estrictamente necesario y llevar al mínimo el contacto social que estén permitidas ciertas prácticas no las transforma en obligatorias y lo mejor es acotar estas actividades a la mínima expresión.