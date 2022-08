Esperancinos sobresalieron en el Zonal del Litoral en el LTCE

El Lawn Tennis Club Esperancino fue escenario el fin de semana del 4to. Torneo Zonal, en el ámbito de la Liga de Tenis del Litoral Argentino, destacándose varios tenistas de nuestra ciudad. El certamen a nivel promocional reunió a una muy buena cantidad de participantes de los clubes de la región, llegando desde Santa Fe, San Carlos, Gálvez, Progreso y San Jerónimo Norte. Los representantes de la Escuelita “Guillermo Vilas” del LTCE fueron los más numerosos a la hora de las inscripciones.

El certamen que se prolongó dos jornadas, comenzó el sábado, con los Menores, Sub 8 y Sub 10. En Sub 10 (12 intervinientes) dominaron el certamen de singles los referentes del Rafa Tenis; siendo Campeón Augusto Crosetti y Subcmpeón, Juan Martin Fabrizzi, animadores de la Final. En dobles, se consagraron ganadores Luisina Morcillo (S.M.Progreso) – Joaquín Elsener (Gálvez) y Subcampeones, Ciro Martín (LTCE) – Gaspar Mariani (Central San C arlos).

En Sub 8 (8 participantes), Bautista Gioria (Punto Sur Santa Fe) fue el Campeón en singles. En dobles dominaron los chicos del LTCE, venciendo en la Final la dupla Agustín Kern – Martina Villata, Campeones, y Subcampeones, Blas Martín – Tomás Selenú.

El domingo se jugaron en dos Niveles. En el Nivel 5 (18 anotados) dominaron los locales del LTCE, Campeón, Santiago Bude, y Subcampeón, Ignacio Bude. En el dobles ganó el Zonal el dueto Avril Yori (LTCE) – Blas Gunzinguer (Central).

En Nivel 1 (3), jugando todos contra todos, el vencedor fue Felipe Alarcón (Rafa Tenis), Campeón, e Ignacio Ebel (LTCE), Subcampeón.

En el Rafa Tenis se completó la programación con los otros tres Niveles. En el Nivel 2 (8 participantes) se consagró Campeona Agustina Sanabria (S.M.Progreso), derrotando en la Final a Nahuel Rodríguez. En Semifinales cedieron del Rafa Tenis, Morena Gadient y Luca Franconi. En dobles, fueron ganadoras de J.Newbery Gálvez, Irina Savino – Amparo Lotto, venciendo en la Final a Emanuel Bustamante (Rafa Tenis) – Mateo Arana (Gálvez).

En el Nivel 3 (9 tenistas) se consagró Campeón Alexis Ríos (Central), superando en la Final a Morena Tocci (LTCE). Esta eliminó en Semifinales a otra referente del LTCE, Julieta Abelvey.

En el Nivel 4 (7 anotados) dominaron las representantes de Argentino San Carlos, siendo Campeona Selene Perren, vencedora en la Final de Josefina Morel. En una de las Semifinales cayó Benjamín Esterman (Rafa).

En el dobles de Niveles 3 y 4, dominaron los tenistas del LTCE: Campeones, Marcos Portman – Lucas Zuber, ganadores de la Final sobre Juan Tschopp – Ignacio Mastropaolo, también del LTCE.