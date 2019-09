Escuela N°644: “En octubre tendríamos que tener respuesta”, afirmaron desde el Ministerio de Educación

“Se pidió esta obra con prioridad pero no depende de nosotros la celeridad con que el INET aprueba el financiamiento, y Nación viene incumpliendo bastante durante el año en lo que tiene que ver con el aspecto financiero de las obras, en algunas se pudieron salvar estas cuestiones, pero lamentablemente en esta la empresa no aguantó el impacto financiero”, analizó.

“De los 26 millones hay un monto de unos 10 o 12 millones que no se pueden usar hasta que no se apruebe el nuevo pliego. El nuevo pliego se aprueba pero al haber diferencias en el monto de la obra hubo que pedir una ampliación y es lo que se está esperando”, especificó.

La subsecretaria de Recursos Físicos y Logística del Ministerio de Educación de Santa Fe, Cristina Difilippo, dio explicaciones en diálogo la CSC Radio , Difilippo afirmó que “a pesar del tiempo transcurrido se siguió trabajando con las cuestiones administrativas y de entrega de pliegos ante el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica), porque la obra se licitó y comenzó en 2017 y luego la empresa no pudo aguantar el impacto financiero del país y al no cumplir con el contrato se la intimó varias veces durante el 2018”.