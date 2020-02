Escalante dejó la presidencia de Liga Esperancina de Fútbol

El formato del próximo torneo puede ser una excelente excusa para el momento, pero no puede ser el motivo principal de esta salida. «Indeclinable» y «razones personales» dirá el texto formal de una renuncia de un dirigente que le dio mucho tiempo personal y trabajo a la institución pero a veces eso no alcanza, se necesita «muñeca política» y «paciencia» en momentos calientes para no quedar sólo y expuesto a decisiones personales.

Si bien no hubo confirmación oficial, allegados a la institución que tiene su sede en calle Meiners se encargaron de dar la noticia. La renuncia del ex presidente fue presentada de forma indeclinable. José María Buffet ejercería la presidencia hasta nuevas definiciones.