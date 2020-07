Erni: “No habrá regreso a la presencialidad si no hay una paritaria que produzca un aumento de salarios”

El secretario General de Amsafe Las Colonias, Faustino Erni, explicó los motivos por los cuales la docencia efectúa desde hoy dos jornadas de “paro virtual”.

En diálogo con la CSC Radio, Erni confirmó que “los delegados de los 19 Departamentos recibimos las quejas permanentes del sector docente por las dificultades que tienen, porque no se abren las paritarias y no nos atiende el gobierno, y por ello –después de muchos titubeos porque nos parecía que no era un momento para aplicar medidas de este tipo- llegamos a un límite que no podemos sobrepasar y por eso se decidió esta medida de fuerza”.

En ese marco, aclaró que “no habrá regreso a la presencialidad si no hay una paritaria que produzca un aumento de salarios para activos y pasivos”.

El dirigente resaltó que “la situación ha llegado a un límite de estrés muy grande en el sector porque se ha duplicado el trabajo ya que además de las clases virtuales, de mandar las tareas y recepcionarlas, los docentes tienen que atender a cualquier hora del día porque se hacen eco de las distintas realidades: no todos los chicos tienen conectividad, no todos se pueden conectar a la misma hora, y demás situaciones”.

A ello, agregó que “todo esto afecta la situación económica del docente porque tiene que contar con todos los medios tecnológicos y pagar de su bolsillo la conexión a internet, y en este momento la situación es cada vez más comprometida, pero además hay que atender las dificultades de los padres, que también tienen sus dificultades económicas aparte de la enseñanza de sus hijos”.

En ese contexto, afirmó que “se está realizando un esfuerzo grande para que los chicos aprenda, pero obviamente nunca será el mismo aprendizaje que tienen de forma presencial, y hay una lucha para que la mayor cantidad de chicos pueda conectarse y tener las tareas al día, pero lamentablemente hay una desigualdad muy grande y una preocupación muy grande en el sector”.

En cuanto a la medida de fuerza, adelantó que “se va a esperar esta semana que nos den respuesta y en caso no obtenerla, nos seguiremos reuniendo para volver a aplicar alguna medida si es necesario”, aunque deseó “que las autoridades se abran al diálogo”.

“Sería muy importante que al menos haya una aproximación antes de las vacaciones respecto de los distintos requerimientos, como los traslados, los espacios curriculares, y obviamente sería más que interesante que se hable de la parte económica porque estamos llegando a una situación límite”, apuntó.